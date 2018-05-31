В КБР в ДТП с маршруткой погиб один человек и 11 пострадали

В Кабардино-Балкарии в результате столкновения пассажирской "Газели" и КамАЗа погиб один человек, еще одиннадцать получили ранения. Об этом в четверг сообщили в республиканском управлении МВД.

ДТП произошло около семи часов утра на 422-м километре федеральной автодороге "Кавказ". Выезжая с территории заправки, водитель КамАЗа врезался в "Газель", которая двигалась со стороны села Куркужин в Нальчик.

- В "Газели" находилось 14 человек, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью, - заявили в ГУ МВД по КБР.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают степень ответственности обоих водителей.