КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ

Конституционный суд РФ обязал законодателей поправить статью 217 Налогового кодекса РФ "Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)". Формулировки, которые в ней содержатся, судьи уже дважды сочли неоднозначными.

В основе разбирательства - обращение Новочеркасского гарнизонного военного суда, где слушается дело военнослужащего-контрактника. Приказом командира части он неоднократно привлекался к работе при необходимости "без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени", то есть без выходных. В соответствии с ФЗ о статусе военнослужащих в этом случае полагается компенсация, которая и была выплачена. При этом расчетный центр минобороны удержал с выплаты налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов, за три года - почти 70 тысяч рублей, а контрактник с этим не согласился. Расхождение - в понимании природы выплаты: если это заработная плата, то налог надо платить, если компенсация - то она налогообложению не подлежит.

Изучая обстоятельства данного дела, КС напомнил о своем решении 2016 года по делу о налогообложении ежемесячной денежной выплаты, установленной законом для ветеранов боевых действий. Тогда суд впервые указал, что терминология статьи 217 НК слишком неконкретна.

- Федеральный законодатель, используя такие понятия, как "государственные пособия", "выплаты", "компенсации", "компенсационные выплаты", не уточнил, однако, их содержание и отраслевую принадлежность, - пояснил свою позицию КС, - и не учел то обстоятельство, что действующее законодательство наряду с термином "государственные пособия" применяет термин "пособия", а термины "выплаты", "компенсации", "компенсационные выплаты" встречаются в правовых нормах различной отраслевой принадлежности в разном значении.

Статья 217 была признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в которой она в силу своей неопределенности допускает взимание НДФЛ с выплаты, имеющей характер меры социальной поддержки. Вопрос о конституционности налогообложения иных перечисленных в ней выплат не рассматривался. И статью поправили, но только в отношении ветеранов боевых действий.

Новое решение КС - по делу контрактника - почти аналогично: положения статьи 217 "не позволяют однозначно решить вопрос" об обложении налогом на доходы физических лиц денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за каждые положенные дополнительные сутки отдыха. Она исчисляется как заработная плата, но в сумму денежного довольствия не включена. А закон не содержит прямого указания на нужный подход, так что в статью 217 НК должны быть внесены изменения.

- Учитывая, что положения данной статьи дважды за достаточно короткий срок были признаны не соответствующими Конституции РФ вследствие неопределенности предусмотренного ими нормативного регулирования, КС полагает, что такие изменения, не ограничиваясь формальным предметом рассмотрения Конституционного суда РФ по настоящему делу, должны носить системный характер, - подчеркивается в постановлении суда.

До внесения изменений компенсация военнослужащим за неиспользованные налогом не облагается, но решение КС не является основанием для возврата ранее уплаченных сумма. Исключение - дело, которое должен довести до конца Новочеркасский гарнизонный суд.