Петербургские исследователи открыли новые страницы истории футбола

Сегодня исполняется ровно 76 лет с момента знаменитого футбольного матча, который состоялся в блокадном Ленинграде и стал еще одним символом мужества и несгибаемой стойкости осажденного города. К этой дате - как будто специально - петербургские специалисты сделали сразу два исторических открытия.

Уникальный видеоархив истории ленинградского футбола появился именно так, как появляются все великие открытия - при необычном стечении обстоятельств.

Первое такое обстоятельство датируется 1988 годом, когда в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов пришел неизвестный молодой человек и попросил принять на хранение коробку с кинопленками, оставшуюся у него после умершего отца. Молодого человека звали Игорь Иванов, он был сыном Вячеслава Иванова, всю жизнь проработавшего оператором на ленинградском телевидении - в основном, в спортивной редакции популярной передачи "Монитор".

В 1988 году сведения, которые сын Иванова предоставил работникам архива, на этом исчерпывались. Узнать, что именно запечатлено на пленках, в архиве не могли - у них не было соответствующего оборудования. Юноше просто поверили и взяли на хранение в буквальном смысле слова "кота в мешке". Со слов предполагали, что в коробке "что-то про футбол". Всего было принято около 500 единиц хранения.

Прошло 30 лет, в архиве кинофотофонодокументов появилась видео-студия. И первой попыткой ее использования стала работа над архивом Вячеслава Иванова. Так увидел свет получасовой фильм, смонтированный из коротких сюжетов, связанных с историей ленинградского футбола. Фильм завораживающе интересен - в нем можно увидеть живую речь легендарных спортсменов - например, заслуженного мастера спорта Петра Дементьева или знаменитого вратаря и тренера, мастера спорта СССР Владимира Востроилова, фрагменты тренировки "Зенита" в 1962 году. И остается интрига - множество записей футбольных матчей, по которым пока никто не может определить, ни что это за матчи, ни кто в них играет.

По словам директора ЦГА кинофотофонодокументов Оксаны Морозан, для фильма использована лишь маленькая часть архива Вячеслава Иванова, все остальное - непаханое поле для серьезной работы. Особые надежды в этой работе Морозан возлагает на спортивных журналистов, которые искренне любят футбол и смогут обнаружить на снимках то, чего не заметят опытные, но не увлеченные темой исследователи.

Фильм про историю ленинградского футбола увидит свет в рамках выставки, которую организует накануне ЧМ петербургский архивный комитет. Первых зрителей выставка принимала в традиционную для Северной столицы Ночь музеев, и на ней было объявлено еще об одном историческом открытии, безусловно выходящем за рамки спорта.

Работники архива обнаружили свидетельства очевидцев, из которых следует, что в блокадном Ленинграде в мае 1942 года состоялись два футбольных матча, а не один, как было принято считать до сих пор. Речь идет об игре на стадионе "Динамо", которая прошла 6 мая 1942 года. Организатором матча стало командование Балтийского флота, а играли в турнире команда моряков против команды военнослужащих сухопутных войск - предка будущего футбольного клуба "Динамо".

- Мы изучили все доступные документы и газеты того времени, но не нашли ни одного упоминания об этом турнире, хотя нет никаких сомнений в том, что он действительно был, - рассказала "РГ" заместитель председателя архивного комитета Татьяна Мишенкова.

По ее словам, последней надеждой на получение документального подтверждения находки является Центральный военно-морской музей, информация из которого по данному факту пока не получена. До сих пор историкам был известен лишь один футбольный матч, прошедший в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года. В нем принимали участие армейцы и рабочие Ленинградского металлического завода - много позже из этой команды вырастет нынешний клуб "Зенит".