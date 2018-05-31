Путин обсудил с новгородским губернатором инвестклимат

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области ситуацию в регионе. Андрей Никитин рассказал о работе по улучшению дорог и поделился планами по созданию особой зоны для инвесторов.

"Самое первое то, на что вы обращали внимание - это дороги. На момент начала работы у нас нормальных дорог было 26%. Благодаря Вашей поддержке, на конец года было 35%, и мы рассчитываем, что будет 42% по итогам этого года", - заверил Никитин. При этом по-прежнему высокий показатель по смертности на дорогах, и майскому указу он не соответствует, не скрывал докладчик. "Поэтому для нас это основной задачей будет на ближайшие несколько лет", - подчеркнул он.

Также глава региона обратил внимание на рост промышленного производства. "Мы растем по частным инвестициям, где-то на семь миллиардов в этом году, что приятно - у нас растет экспорт", - уточнил глава региона. Около 40 новых предприятий вышло на экспортные рынки, подсчитал он. По его словам, в регионе есть единственный завод "Икеа", который производит продукцию для Москвы, Петербурга и Бразилии. "Продукты питания пошли на экспорт. Мы с японцами договариваемся, находимся в финале сертификации нашей сельскохозяйственной продукции определенной", - также заявил Никитин.

Губернатор напомнил о поддержке со правительства по открытию особой зоны, которая почти заполнена потенциальными инвесторами. Ее создадут рядом с Новгородом и принесет она региону порядка 40-50 млрд рублей инвестиций в течение нескольких лет, ожидает он.

"Конечно, мы понимаем, что на внешних инвесторов не всегда правильно рассчитывать, мы перестроили свое законодательство по поддержке инвесторов так, чтобы стимулировать существующие предприятия, модернизировать производство", - сообщил докладчик.

"В принципе, какая разница - иностранный инвестор или наш отечественный?" - прокомментировал Владимир Путин.

Также глава региона рассказал, что в рейтинге АСИ Новгородская область поднялась с 53 на 29 место. "Еще не призовое место, но уже ближе к хорошему. Но мне важно, чтобы у нас производительность росла, поэтому с этого года, благодаря тем изменениям, которые мы сделали, у нас почти все предприятия запустили программу модернизации", - объявил Никитин.



