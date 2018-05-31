Жители поселка Рощино боятся за свой дом: многоквартирная панельная пятиэтажка, построенная в середине 70-х годов прошлого века, может буквально утонуть в болоте, считают они. На месте лужайки за домом, где раньше гуляли дети, сейчас регулярно образуются глубокие лужи. Бывает, что часть воды из них переливается в подвал. Из-за такой заболоченности подгнило дерево, которое едва не упало на старенькую пятиэтажку: с трудом жильцы упросили его убрать, говорят, аж губернатору Ленинградской области для этого пришлось письмо написать! Дерево спилили, однако вывезти не удосужились: теперь оно гниет, перекрывая проход за домом...

Чиновники научились решать проблемы обманутых дольщиков, а вот проблемы недостроев - еще нет. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Проблемы с регулярным подтоплением дома, отмечают жильцы, начались несколько лет назад, когда чуть выше, на взгорке началось строительство новостройки. Старый дом, по адресу Садовый переулок, 4 оказался в заложниках у нового, расположенного по адресу Садовый переулок, 2.

- Сначала тут тяжелая техника все разворотила, потом снег сгребали к нашему дому, короче говоря, труба водоотведения, проходящая вблизи нашей пятиэтажки, оказалась вся забита, - говорит жительница дома №4 Нина Румянцева. - Это сантехник мне объяснил, который уже много лет обслуживает наш дом. Менять, говорит, надо всю трубу, прочистить ее невозможно.

Однако руководитель управляющей компании, которая обслуживает дом №4, Алексей Кудряшов весьма скептически относится к этим оценкам.

- Мало ли что сантехник говорит? А вот в МУП "Водоканал" мне сказали, что трубу эту в апреле прочищали, так что никакого болота у дома больше не будет.

И признается: в Рощине вообще с ливневой канализацией беда. И что в наибольшей степени влияет на ее засоры, без экспертизы не скажешь

Без специальной экспертизы, похоже, действительно трудно выставить окончательный диагноз образованию болота на газоне, но в том, что проблемы четвертого дома начались из-за соседнего, не сомневается, похоже, никто в Рощине.

Дом N 2 по Садовому переулку - брошенный долгострой. Одна его часть, так называемый "корпус 2", после многочисленных митингов обманутых дольщиков, банкрот-ства первоначального застройщика и прочих проблем все-таки смогла обрести законченный вид - сейчас там живут люди, которые сами, поменяв застройщика и форму собственности, достроили-таки свой дом как ЖСК. Вторая же его часть, пристроенная к первой буквой "Г", остается недостроем.

- И весьма проблемным! - соглашается с позицией жильцов дома №4 начальник управляющей компании, обслуживающей дом №2, Елена Рощупкина. - Я пришла на этот объект в 2016 году и с тех пор куда только не обращалась: ведь это строение вредит и нам. Там скапливается вода в подвале, там разрушается фундамент, там по перекрытиям и недостроенным подъездам бегают ребятишки, что небезопасно.

Однако, по словам Елены Рощупкиной, ни из администрации поселка Рощино, ни из прокуратуры Выборгского района никаких обнадеживающих ответов она не получила.

Как быть?

Проблема усугубляется тем, что первоначально этот недострой планировали сделать домом пребывания пожилых людей, то есть он был задуман как объект социального назначения. Однако когда застройщик - Северо-Западная инвестиционно-строительная корпорация - разорился, то ни о какой гостинице для пожилых речи уже не шло.

Здание приобрела другая фирма, "Пальмира", но похоже, и она не знает, что с ним делать дальше. Во всяком случае, ее владелец Михаил Зернов сказал корреспонденту "РГ", что "Пальмира" выставила этот объект на продажу. Естественно, что вкладываться в него сейчас смысла для владельцев нет. А когда на проблемный недострой найдется покупатель, неизвестно.

В администрации поселка Рощино от обсуждения проблемы опасного объекта и вовсе отказались: "Вопрос не наш, нужной информацией по объекту не владеем, обращайтесь к его собственнику".

Получается, что недострои, которые до недавнего времени волновали только обманутых дольщиков, сегодня становятся головной болью жителей всей примыкающей к ним округи? Решать проблемы дольщиков помогает новое законодательство. Да и местные власти сейчас уже не могут остаться в стороне. Но как быть в ситуации, вроде той, что сложилась в Рощине?

Олег Островский, заместитель председателя комиссии по недвижимости общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинград-ской области, отмечает: единого проработанного алгоритма дей-ствий здесь нет.

- Все - на усмотрение властей, - поясняет он. - А они управляются с подобными проблемами в ручном режиме. Вероятно, жителям следует обратиться в службу Гостройнадзора...

А какие меры смогут принять там - тоже вопрос без ответа.