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31.05.2018 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В порту Петербурга танкер налетел на причал и получил пробоину

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Большом порту Петербурга на один из причалов навалился груженый танкер "Капитан Поникаровский". Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, авария произошла накануне в 23.30.

В центре Петербурга судно дало крен

Донесение от Морского координационно-спасательного центра Санкт-Петербурга было получено в 00.47. Известно, что танкер под российским флагом, принадлежащий компании "Контур Спб", отошел от причала СВ-15 завода "Северная верфь" в порту Усть-Луга.

При швартовке в Большом порту Петербурга судно навалилось носом на причал №34. В результате в корпусе образовалась пробоина выше ватерлинии. По счастливой случайности никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

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