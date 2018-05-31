В порту Петербурга танкер налетел на причал и получил пробоину

В Большом порту Петербурга на один из причалов навалился груженый танкер "Капитан Поникаровский". Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, авария произошла накануне в 23.30.

Донесение от Морского координационно-спасательного центра Санкт-Петербурга было получено в 00.47. Известно, что танкер под российским флагом, принадлежащий компании "Контур Спб", отошел от причала СВ-15 завода "Северная верфь" в порту Усть-Луга.

При швартовке в Большом порту Петербурга судно навалилось носом на причал №34. В результате в корпусе образовалась пробоина выше ватерлинии. По счастливой случайности никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.