В Сыктывкаре накануне лета выпал снег

В последний день весны и в преддверии лета в Сыктывкаре выпал снег. Температура воздуха упала до нуля градусов, усилился ветер.

И сегодня же в городе планируют возобновить подачу тепла в квартиры. Как сообщили в администрации Сыктывкара, сейчас готовится соответствующее постановление. Температура в жилых помещениях значительно ниже нормативных значений.

Кроме того, в связи с холодной погодой в городе перенесли отключение горячей воды. С 31 мая по 3 июня было запланировано проведение испытаний на магистрали № 1 и сетях от котельной "Кутузова". Теперь же работы перенесли на 6 июня. Сегодня же в домах и жителей Орбиты раньше срока должна тоже появиться горячая вода.

Жители Сыктывкара делятся "снежными" фотографиями в социальных сетях и поздравляют всех с наступлением лета.