Завтра у жителей многоэтажного дома по адресу Коломяжский проспект, 15 корпус 2 - долгожданный праздник. Им обещают включить электричество, без которого сотни людей обходятся уже два месяца.

Света - а также холодильников, телевизоров, стиральных машин - в квартирах не стало 28 марта. Точнее, агрегаты есть, но они стоят мертвым грузом после того, как в доме загорелась проводка - с 3 по 18 этаж. На следующий же день после ЧП в администрации Приморского района сообщили, что "аварийные бригады жилкомсервисов готовы в любой момент приступить к ремонту электрооборудования, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение дома". В двух пострадавших от огня подъездах 25-этажного дома света нет до сих пор.

Лифты заработали спустя две недели, сообщила корреспонденту "РГ" жительница дома по имени Марина, качая на руках малыша. Говорят, сделали какую-то временную линию, но мощности хватает лишь для подъемников.

- Я еще беременная была, поэтому сразу после пожара на 15 этаж ходила пешком, - рассказывает она. - Все надеялись, что ситуация скоро наладится.

Потом Марина отправилась в роддом, и когда вернулась, подниматься по лестнице с ребенком на руках уже не понадобилось. Но зато вместе с пеленками-распашонками семье пришлось купить две портативные газовые плитки, работающие от баллончиков. Такие теперь почти у всех. Жильцы горько шутят, что в понедельник все готовили на них праздничный ужин - отмечали дату пожара.

А у Марины еще - мощные фонари. Они дают много света, но горят всего четыре часа.

- Поэтому утром муж относил их к охране заряжать, а вечером мы с этим светом делали со старшим сыном уроки, - продолжает она рассказ, - и маленького купали. Там же, у охраны, жильцам по-страдавших подъездов разрешили заряжать телефоны.

Белье для новорожденного и всей семьи стирает бабушка, возит пакеты туда-сюда почти каждый день. Но хуже всего без холодильника. Май в Петербурге выдался непривычно теплым, даже жарким. И Марина по два раза в день ходит в магазин - приготовленную еду хранить негде. А ее соседка приобрела две термосумки. Бутылки с водой в качестве аккумуляторов холода замораживает для них у сына - так можно хотя бы молоко сохранить, чтобы сразу не скисло.

Работы по замене электрических кабелей сейчас идут на всех пострадавших этажах: торчат из электрощитов толстые черные концы, под потолком монтируют новые кабель-каналы. Кажется, сейчас в доме на Коломяжском дело спорится, но и этому люди радуются как-то с опаской. В бригадах - молодые выходцы из южных республик, по-русски они говорят плохо, а уж что понимают в электрике... Кстати, подключать каждую квартиру будут отдельно, после обследования. А чтобы в ней зажегся свет, необходимо опломбировать счетчик, и на визит инспектора тоже потребуется время.

Получить разъяснения по поводу двухмесячной задержки от управляющей компании не удалось. В подъездах многоэтажки есть обязательная информация с указанием имен и мобильных телефонов сотрудников, ответственных за этот дом. Но телефон управляющего Алексея Рубцова неизменно "находится вне зоны действия сети", а его подчиненные не берут трубку. Впрочем, возможно, Рубцов и не считает уже себя ответственным за происходящее. Как рассказал "РГ" источник, близкий к ситуации, в ближайшее время может быть поставлен во-прос о несостоятельности УК, которая не оказывает жильцам необходимые услуги, и о лишении ее лицензии.

В администрации Приморского района корреспонденту "РГ" при этом пояснили, что дом обслуживает частная управляющая компания, и возможности чиновников повлиять на нее ограничены. Глава района Николай Цед "держит ситуацию на контроле" - но и только. А вот жильцы намерены повлиять самым серьезным образом - они собираются объединиться и подать на УК в суд.

Тем временем

Причина пожара на Коломяжском проспекте до сих пор не установлена. Согласно официальной информации, независимо друг от друга загорелись два "стояка" в двух подъездах, полностью прогорел силовой кабель с третьего по 18 этаж. В региональном МЧС пожар назвали сложным. После того как дознаватели окончательно определят его причину, не исключена возможность проверки жилых домов, сходных с высоткой на Коломяжском по определенным параметрам.