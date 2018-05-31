30 севастопольских новобранцев отправили служить в части ВКС и ПВО

Призывников напутствовали на службу в Воздушно-космических силах и Войсках противовоздушной обороны на митинге.

Проводить молодых севастопольцев в Подмосковье перед долгой разлукой пришли их родственники, друзья и подруги. Родители отправляют сыновей в армию без слез: сегодня в Вооруженных силах достойные условия службы, и многие гордятся, что их дети будут служить родине. Новобранцы еще неуверенно маршируют, для них военная служба только начинается.

- Когда призывники прибудут в часть, для них организуют курс молодого бойца, - говорит начальник отдела подготовки и проведения призыва граждан на военную службу военного комиссариата Севастополя Владимир Петренко. - Они изучат уставы. Родители смогут приехать на присягу и посмотреть, где ребята будут служить, в каких казармах жить, как их кормят и одевают, кто у них командиры.

Многие мечтали пополнить ряды Вооруженных сил России и этого памятного дня ждали с нетерпением.

- Буду служить год, а потом хочу остаться на службу по контракту, - говорит призывник Иван Макаров.

Всего, как сообщил Владимир Петренко, из Севастополя в нынешнюю призывную кампанию отправят служить в Вооруженные силы России около 500 человек, из них более ста - на материковую часть страны.