Глава Адыгеи вручил жилищные сертификаты молодым семьям

В ауле Тахтамукай состоялась церемония вручения жилищных сертификатов молодым семьям и документов на предоставление земельных участков многодетным семьям Тахтамукайского, Теучежского районов и города Адыгейска.

В тот же день в Тахтамукае торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Участие в церемонии принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На мероприятиях также присутствовали: председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель администрации главы республики и Кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, вице-премьер Наталья Широкова, министр образования и науки Анзаур Керашев, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, мэр Адыгейска Махмуд Тлехас, глава Теучежского района Азамат Хачмамук, депутаты Госсовета-Хасэ РА и районных Советов народных депутатов, главы городских и сельских поселений.

В своей приветственной речи глава республики отметил, что вопросам улучшения жилищных условий сегодня уделяется самое пристальное внимание как в Адыгее, так и во всей стране. О важности этой работы упоминал в марте нынешнего года Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Президент обозначил это направление одной из национальных целей развития страны - в день инаугурации был подписан Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Безусловно, такое решение главы государства вполне обосновано, так как наличие собственного жилья служит одним из основополагающих факторов, влияющих на качество жизни граждан. Наша задача и впредь делать все необходимое, чтобы с каждым годом у жителей республики появлялось больше возможностей создать семью, вырастить детей достойными гражданами нашей страны. Многодетные семьи должны быть примером для всех, они - опора нашего государства", - сказал глава Адыгеи.

Участники программы в ответном слове поблагодарили руководителя региона за помощь в улучшении жилищных условий. Сертификаты на приобретение жилья получили 25 молодых семей, еще 15 многодетным семьям были выданы документы на получение земельных участков.

В 2018 году участниками программ по обеспечению жильем молодых семей в Республике Адыгея стали 284 молодые семьи. На эти цели из всех источников финансирования будет направлено более 200 миллионов рублей.

Всего с 2006 по 2017 год в республике была оказана государственная поддержка в приобретении жилья более 1,7 тысячи молодым семьям, земельные участки с 2011 года получили около 2,7 тысячи многодетных семей.

Глава республики поздравил аульчан с появлением нового спортивного объекта, отметив, что Адыгея по праву считается спортивным регионом, и немалая заслуга в этом принадлежит и спортсменам из Тахтамукайского района, которые своими успехами и достижениями не раз прославляли нашу малую родину на соревнованиях различного уровня.

"Наша республика, задав для себя высокую планку по развитию спорта и поддержке физкультурного движения, на протяжении ряда лет уверенно идет по намеченному пути. В регионе строятся новые спортивные объекты, возводятся спортивные площадки, регулярно проводятся соревнования, в том числе и международного уровня. С каждым годом растет число наших земляков, неравнодушных к спорту и физической культуре. Думаю, теперь, с открытием нового спортивного объекта, таких людей станет еще больше, особенно среди подрастающего поколения. Уверен, что возможности ФОКа позволят проводить качественную подготовку спортсменов района для участия, а главное - побед, на самых престижных соревнованиях российского и мирового уровня", - сказал Мурат Кумпилов.

С появлением нового спортивного объекта собравшихся также поздравили глава района Азмет Схаляхо, старейшины и именитые спортсмены. Они поблагодарили главу республики за постоянное внимание к вопросам развития спорта, поддержку талантливых спортсменов и тренеров района.

ФОК построен в рамках государственной программы России "Развитие физической культуры и спорта" на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость строительства с учетом оборудования превысила 68 миллионов рублей.

Сооружение включает в себя спортивный зал на 300 зрительских мест. Он имеет площадь 1,2 тысячи квадратных метров и оборудован специальным половым покрытием для занятий волейболом и баскетболом, а также тремя комплектами татами с борцовскими коврами для занятий дзюдо и самбо. Кроме того, в спорткомплексе расположены борцовский зал на 190 квадратных метров и тренажерный зал со всем необходимым оборудованием для проведения полноценных тренировок. Комплекс оснащен раздевалками и душевыми, административными кабинетами. Установлена система видеонаблюдения.

Также в рамках рабочей поездки по Тахтамукайскому району глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в закладке капсулы в основание здания новой школы в поселке Энем. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1100 ученических мест.

Кстати



По информации минстроя республики, общая стоимость объекта составит около 570 миллионов рублей. Отдельно планируется закупка нового школьного оборудования на сумму 150 миллионов рублей. Срок выполнения работ согласно муниципальному контракту - декабрь 2019 года.