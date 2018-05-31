Главком ВМФ рассказал о противодействии США в Средиземном море

Оперативное соединение ВМФ России будет находиться в Средиземном море длительное время. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев сегодня в Севастополе в ходе научно-практической конференции, посвященной противодействию ВМС США в Средиземном море в 1970-е годы и применению этого опыта в наши дни.

- Мы в Средиземном море всерьез и надолго, - заявил Королев, говоря о присутствии российских кораблей во "внутреннем море" блока НАТО.

Главком ВМФ напомнил, что постоянное военно-морское присутствие РФ в восточной части Средиземного моря восстановлено с 2013 года. До этого в течение четверти века, с 1967 по 1992 год, там дислоцировалась 5-я оперативная эскадра ВМФ СССР, в задачи которой входило противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны ВМС США.

- Бесценный опыт эскадры не утрачен и находит применение в современных условиях, - сообщил Королев. - В составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море постоянно действуют корабли и новейшие подводные лодки с высокоточным оружием. В общей сложности боевые задачи на основе ротации выполнили более 40 кораблей и судов всех флотов.

Главком отметил, что Средиземноморье всегда являлось камнем преткновения. А создание средиземноморской группировки не только обеспечило национальные интересы России в этом регионе, но и оказало влияние на формирование национальной морской политики.

- Были моменты - у острова Альборан, в Тирренском море, в районе Порт-Саида, когда мы ощутили горячее дыхание холодной войны, - рассказал "РГ" контр-адмирал Евгений Копцев, служивший первым флагманским инженером-механиком эскадры. - Выдержали нервы, не поддались на провокации. И сейчас, когда там творится беззаконие, мы по-прежнему соблюдаем международное морское право, выполняем все подписанные нами договоры. С появлением средиземноморской эскадры у американцев кончилось безраздельное господство в Средиземном море.