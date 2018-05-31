Новости

Опубликовано штормовое предупреждение о заморозках в Курской области 13:49
На Ставрополье мужчина расстрелял свою семью во время скандала 13:45
В порту Петербурга танкер налетел на причал и получил пробоину 13:40
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса 13:40
Вадим Панков: Турция не прощает сиюминутной расслабленности 13:35
"Дедушка" уральского рока поставил мюзикл на немецком языке 13:34
В Екатеринбурге появился первый в мире созданный роботом стрит-арт 13:28
Ролик с выездом кортежа Путина из Кремля стал хитом в Сети 13:28
Видео: Китай испытал эскадру дронов 13:16
Расшифрованы шумерские тексты о затерянном городе 13:11
В Петербурге введут обязательные электронные документы на животных 13:04
На Камчатке найдены неизвестные минералы с уникальными свойствами 12:57
Пассажирам "Саратовских авиалиний" начали возвращать деньги за билеты 12:54
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для "секретных вещей" 12:51
Песков: Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко 12:51
В Сочи к ЧМ-2018 запустят "Хмельную милю" 12:46
Лучшие моменты "Авиадартс-2018" собрали на видео 12:45
Путин познакомится с офицерами и даст интервью китайцам 12:40
Беларусь будет финансировать ВС в соответствии с оборонной стратегией 12:40
Владимир Путин 1 июня проведет встречу с наследным принцем Абу-Даби 12:40
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии 12:35
В Центральной России из-за урагана погиб человек, 57 пострадали 12:32
На Вятке ураган снес крышу лицея во время занятий 12:27
Суд вынес приговор экс-директору шикотанского рыбокомбината 12:25
Воспитавшие 10 детей курганцы получат госнаграду "Родительская слава" 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Merci деду за Победу

Французы до сих пор благодарят Сталинград
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7580 (117)
Русскоязычный вариант выставки "Сталинград в судьбе Франции" открылся в Волгограде. Версию на французском языке уже смогли увидеть тысячи жителей Парижа и Страсбурга, оставившие восторженные отзывы.
Фото: ТАСС
Километры и секунды Александра Матросова

- Франция занимает первое место в мире по упоминанию Сталинграда в топонимике. Мы обнаружили, что у них в каждом большом городе есть улица или площадь имени Сталинграда. Если в автомобильный навигатор ввести название города-героя, он выдает 167 мест. Это больше, чем в других странах мира вместе взятых, - отметил исполнительный директор международного благотворительного фонда "Сталинградская битва" Александр Бунин.

Трепетное отношение французов к волжской твердыне объясняется тем, что русский город словно бы отомстил за их поруганную родину. Те самые дивизии, которые в 1940 году парадно шли на Париж, через два года оказались в степях междуречья Волги и Дона. В сталинградском котле зимовали 19 генералов, успевших полюбоваться Елисейскими Полями.

Именно победа в величайшей битве явилась началом партизанского движения в Европе. Люди поверили, что фашизм можно победить. Три отряда Сопротивления взяли себе название Stalingrad. Например, девять бежавших из концлагеря заключенных создали один из таких отрядов. Возглавлял его лейтенант Жорж (настоящее имя - Георгий Пономарев). Его партизаны с января 1944 года действовали на востоке Франции. За несколько месяцев они пустили под откос 25 эшелонов. Кавалер ордена Почетного легиона Пономарев жил после войны в Спартановке, в Волгограде.

Французский журналист российского происхождения Дмитрий Кошко снимает документальный фильм на ту же тему, которой посвящена выставка.

- Наша задача - напомнить, какую роль сыграла Сталинградская битва во Второй мировой войне, - говорит Кошко. - И, конечно, я хочу показать современный Волгоград как город, в которой стоит приехать отдохнуть, в котором приятно провести время, особенно на Волге.

Фото: Игорь Коц
Белорусские обелиски красноармейца Целищева: последний приют фронтовика

Кстати, Волгоград дважды посещал генерал Шарль де Голль, в 1984 году приезжал президент Франсуа Миттеран.

- Я был заместителем председателя горисполкома, когда Миттеран вручал городу орден Почетного легиона. А в феврале этого года мне посчастливилось открывать выставку в Париже, - вспоминает председатель правления регионального отделения Фонда мира Юрий Староватых. - В здании российского культурного центра собрались около 300 наших соотечественников, представителей Дижона и Дюнкерка. Были участники Сопротивления. Сталинград - это урок, который должны усвоить все. И это главный посыл. Я не мог не участвовать в этом мероприятии. Рад, что люди приходили с утра до самого вечера.

Главное сегодня

Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Асад: Сирия может справиться с террористами за год
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера