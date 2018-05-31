Русскоязычный вариант выставки "Сталинград в судьбе Франции" открылся в Волгограде. Версию на французском языке уже смогли увидеть тысячи жителей Парижа и Страсбурга, оставившие восторженные отзывы.

- Франция занимает первое место в мире по упоминанию Сталинграда в топонимике. Мы обнаружили, что у них в каждом большом городе есть улица или площадь имени Сталинграда. Если в автомобильный навигатор ввести название города-героя, он выдает 167 мест. Это больше, чем в других странах мира вместе взятых, - отметил исполнительный директор международного благотворительного фонда "Сталинградская битва" Александр Бунин.

Трепетное отношение французов к волжской твердыне объясняется тем, что русский город словно бы отомстил за их поруганную родину. Те самые дивизии, которые в 1940 году парадно шли на Париж, через два года оказались в степях междуречья Волги и Дона. В сталинградском котле зимовали 19 генералов, успевших полюбоваться Елисейскими Полями.

Именно победа в величайшей битве явилась началом партизанского движения в Европе. Люди поверили, что фашизм можно победить. Три отряда Сопротивления взяли себе название Stalingrad. Например, девять бежавших из концлагеря заключенных создали один из таких отрядов. Возглавлял его лейтенант Жорж (настоящее имя - Георгий Пономарев). Его партизаны с января 1944 года действовали на востоке Франции. За несколько месяцев они пустили под откос 25 эшелонов. Кавалер ордена Почетного легиона Пономарев жил после войны в Спартановке, в Волгограде.

Французский журналист российского происхождения Дмитрий Кошко снимает документальный фильм на ту же тему, которой посвящена выставка.

- Наша задача - напомнить, какую роль сыграла Сталинградская битва во Второй мировой войне, - говорит Кошко. - И, конечно, я хочу показать современный Волгоград как город, в которой стоит приехать отдохнуть, в котором приятно провести время, особенно на Волге.

Кстати, Волгоград дважды посещал генерал Шарль де Голль, в 1984 году приезжал президент Франсуа Миттеран.

- Я был заместителем председателя горисполкома, когда Миттеран вручал городу орден Почетного легиона. А в феврале этого года мне посчастливилось открывать выставку в Париже, - вспоминает председатель правления регионального отделения Фонда мира Юрий Староватых. - В здании российского культурного центра собрались около 300 наших соотечественников, представителей Дижона и Дюнкерка. Были участники Сопротивления. Сталинград - это урок, который должны усвоить все. И это главный посыл. Я не мог не участвовать в этом мероприятии. Рад, что люди приходили с утра до самого вечера.