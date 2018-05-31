Большой популярностью у отдыхающих пользуется Крым, где можно не только насладиться райской природой и ласковым морем, но и поправить здоровье.

Ученые утверждают, что на нашей планете есть всего два места, в которых воздух так насыщен целебными ионами и фитонцидами, - Лазурный Берег Франции и южный берег Крыма.

Один из удивительных прибрежных поселков Крыма - Ореанда, где все дышит красотой и очарованием. Вокруг много отвесных скал, живописных обрывов и естественных гротов, между которыми протекают чистые ручьи. Это место находится вдалеке от городского шума, сюда любят приезжать даже взыскательные туристы. Устав от городской суеты, бетонного мира и гудящих машин, они во время отпуска хотят отвлечься и побыть поближе к природе. Это место имеет и историческую ценность. Своеобразную красоту и звенящую тишину Ореанды ценил даже российский император Николай I. Здесь располагалась императорская молочная ферма, а сейчас на ее месте - белоснежное летящее здание с колоннами, отель "Усадьба Provence", рядом с морем, на территории старинного вечнозеленого парка. Стоя на веранде, можно ухватиться за хвойную лапу и вдохнуть пьянящий смолянистый аромат.

Удобная логистика позволяет совершить экскурсии по самым знаменитым крымским местам. По соседству, всего в 500 - 1000 метрах, - Ливадия, знаменитая южная резиденция русских императоров. Это одна из ярчайших достопримечательностей Крыма. В знаменитом Ливадийском дворце в феврале 1945 года проходила Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав, вторая по счету встреча лидеров трех великих держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании.

В семи километрах - красавица Ялта, которую называют русской Ривьерой. Можно сполна насладиться весельем курортной столицы Крыма, а потом отдохнуть в тишине усадьбы. Занятия по душе здесь найдут и взрослые и дети. Пока ребятня будет с удовольствием состязаться в плавании в крытом бассейне, мамы смогут отдохнуть и заняться собой, а папы наконец попариться от души, по-царски.

Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь отпуском, морем и солнцем!