Обнародована подборка космических фотографий всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу. Снимки сделаны космическим аппаратом "Ресурс-П" с помощью аппаратуры "Геотон".

"Роскосмос вместе со всей страной ждет старта этого грандиозного праздника и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, на которых будут проводиться игры мирового чемпионата. Девять из них были построены с нуля, а три - прошли серьезную реконструкцию", - говорится в официальном сообщении пресс-службы корпорации.

Разрешение на снимках настолько высокое, что, например, рядом с "Ростов-Ареной" можно увидеть плывущие по Дону катера и байдарки. Стадион в Самаре поражает лунным ландшафтом, Санкт-Петербург - удивительными линиями и обводами трибун, реки, мостов, а красные стены "спартаковского" стадиона в Москве видны даже из Вселенной.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону.