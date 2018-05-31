Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
31.05.2018 13:40
Рубрика: Спорт

Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

Текст: Николай Грищенко

Обнародована подборка космических фотографий всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу. Снимки сделаны космическим аппаратом "Ресурс-П" с помощью аппаратуры "Геотон".

Фото: Алексей Белоус
Дизайнер из Тулы представил в "Родине" новый постер к чемпионату мира

"Роскосмос вместе со всей страной ждет старта этого грандиозного праздника и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, на которых будут проводиться игры мирового чемпионата. Девять из них были построены с нуля, а три - прошли серьезную реконструкцию", - говорится в официальном сообщении пресс-службы корпорации.

Разрешение на снимках настолько высокое, что, например, рядом с "Ростов-Ареной" можно увидеть плывущие по Дону катера и байдарки. Стадион в Самаре поражает лунным ландшафтом, Санкт-Петербург - удивительными линиями и обводами трибун, реки, мостов, а красные стены "спартаковского" стадиона в Москве видны даже из Вселенной.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону.

Новости чемпионата
В Сочи к ЧМ-2018 запустят "Хмельную милю" 12:46
ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты к ЧМ-2018 09:51
Черчесов объяснил поражение сборной России от Австрии 00:56
Как будет работать московский транспорт во время ЧМ-2018 30.05.2018
Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии 30.05.2018

Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии

Национальная команда провела предпоследнюю игру перед чемпионатом мира. В контрольном матче в Инсбруке россияне уступили Австрии. Из положительных моментов можно отметить возвращение в сборную Игнашевича

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира 30.05.2018

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира

Лионель Месси признался, что не считает Аргентину фаворитом предстоящего чемпионата мира. Что касается соперников по группе, то больше всего футболист опасается нигерийцев. Также он считает, что Аргентине будет жизненно важно победить в первом матче

Александр Самедов: Артем Дзюба всегда разбавляет 30.05.2018

Александр Самедов: Артем Дзюба всегда разбавляет

Конкуренция за место в составе не должна иметь значения для игроков сборной России перед домашним ЧМ-2018. Об этом, а также о весельчаке Дзюбе, о строгом Капелло, о впечатлениях от Бразилии и о многом другом "РГ" рассказал полузащитник нашей национальной команды Александр Самедов

Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу 28.05.2018

Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу

В среду сборная России по футболу проведет первый контрольный матч перед чемпионатом мира. В Инсбруке команда Станислава Черчесова встретится со сборной Австрии. После чего вернется в Москву, и продолжит тренировки на базе в Новогорске