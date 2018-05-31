Управляющие компании Крыма пропустят "через сито"

Прокуратура Центрального района Симферополя потребовала лишить лицензии одну из управляющих компаний крымской столицы. Надзорное ведомство уже оштрафовало главного инженера общества с ограниченной ответственностью "МУП "ЖЭК" на 50 тысяч рублей, но этого, похоже, оказалось недостаточно, чтобы компания занялась своими прямыми обязанностями.

Благодаря проверке было обнаружено, что придомовая территория многоэтажек, находящаяся в ведении этой компании, захламлена. У домов разрушена облицовка фасадов и, что еще хуже, элементы конструкций, а сами они беспорядочно опутаны проводами.

Отметим, что "МУП "ЖЭК" уже не раз оказывался в центре коммунальных скандалов, но до сих пор отделывался легким испугом. В его управлении находятся 34 многоэтажных дома. Осенью минувшего года один из них, на улице Козлова, 41, утонул в мусоре, потому что управдом не договорился о его вывозе с предприятием "Экоград".

Жильцы другой многоэтажки остались без тепла по вине "МУП "ЖЭК", хотя исправно за него платили. В конце концов главный инженер предприятия стал фигурантом административного дела по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Лишение лицензии недобросовестной компании, по мнении прокуратуры, в данном случае станет адекватным наказанием для нерадивого управдома.

На самом деле, история "МУП "ЖЭК" - лишь вершина айсберга. В феврале нынешнего года лицензионная комиссия Крыма проголосовала за отзыв разрешения на работу керченской управляющей компании "Рембытсервис". Претензии те же, что и к "МУП "ЖЭК". Прецедент должен был стать первой ласточкой в деле очищения Крыма от случайных организаций в жилищно-коммунальной сфере полуострова. Однако отзыв лицензии - это лишь одно из условий. Окончательное решение должен принимать суд, а "Рембытсервис" с лицензиатом не согласился, отвергнув все претензии.

В мае один за другим ушли в отставку руководители отрасли ЖКХ Крыма. Сначала добровольно покинула свой пост министр Марина Горбатюк, а затем уволилась со своей должности начальник инспекции по жилищному надзору РК Ирина Кондратюк. Чрезмерная мягкость в отношении управляющих компаний стала одной из претензий к работе обеих чиновниц. С другой стороны, в самой жилинспекции на весь Крым лишь 12 контролеров, а должно быть 107. Тем не менее в ведомстве обещают сделать выводы и навести порядок железной рукой.

- Мы будем выносить на рассмотрение лицензионной комиссии работу управляющих компаний и анализировать все аспекты их деятельности, - рассказала о планах заместитель руководителя жилищной инспекции РК Элина Акулова. - Если компания не работает в течение полугода, это основание для лишения ее лицензии.

Комментарий

Якуб Зейтулаев, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма:

- Министерство озабочено ситуацией, сложившейся с деятельностью управляющих компаний. К нам массового поступают обращения граждан с жалобами на работу этих организаций. Но единственная структура, уполномоченная выдавать или лишать лицензий, - инспекция по жилищному надзору. Это исключительно ее прерогатива. Надеемся, новое руководство инспекции наведет порядок в этой сфере.

Контакты

Для обращений и жалоб:

Инспекция по жилищному надзору РК. Горячая линия: (3652) 60-11-29, https://gizn.rk.gov.ru, e-mail: inspekciya@gizn.rk.gov.ru.

АНО "ЖКХ Контроль Крым". Тел.: (3652) 51-34-34, http://gkhkontrol.ru/regions/kfo/respublika-crim, e-mail: gkh.crimea@yandex.ru