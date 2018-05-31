На площадке Петербургского международного экономического форума представители платежной системы "Мир", правительство РК и крупнейший банк Крыма подписали соглашение о запуске проекта "Карта жителя Республики Крым".

- Это очень масштабный проект, значительно расширяющий возможности жителей региона в доступе к передовым цифровым технологиям, - заявил глава РК Сергей Аксенов.

Соглашение предусматривает, что в 2019 году банковскими картами "Мир" можно будет оплатить проезд во всех видах общественного транспорта. После чего начнется поэтапное подключение других нефинансовых услуг и сервисов.

Как сообщил председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин, финучреждение планирует вложить крупные инвестиции в создание полнофункциональной системы доступа жителей к транспортным, медицинским, государственным и другим услугам с помощью банковской карты "Мир" и автоматизированного учета их предоставления со стороны Республики Крым.

Мнение

Владимир Комлев, глава платежной системы "Мир":

- Крым стал одним из первых регионов России, где платежная система "Мир" естественным образом получила широкое распространение. В минимальные сроки удавалось реализовать важнейшие проекты на базе национальных карт. Мы рассчитываем на популярность и нового проекта, поскольку крымчане активно пользуются картами "Мир". По нашим данным, в апреле 2018 года в регионе было совершено 902,4 тысячи межбанковских операций.