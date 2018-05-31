В Севастополе обнаружили первый уничтоженный в ВОВ буксир

Новости

СМИ назвали приемника Зидана на посту тренера "Реала" 15:30
В Екатеринбурге воспитательница забыла детей на улице 15:28
Ума Турман сыграет в мрачном сериале про пересадку органа 15:25
В День защиты детей Путин посетит детскую больницу 15:20
Куба будет импортировать противораковый препарат из России 15:20
Криштиану Роналду грозит до восьми лет тюрьмы 15:19
Наводнение в Омане: Как машины плавали по пустыне 15:18
В Пермском крае в затонувшем автомобиле погибли две женщины 15:08
Власти Саудовской Аравии купили дом детства Жаклин Кеннеди 15:04
Moody's назвал выгоду для России от ЧМ-2018 15:03
Под Белгородом открылся сервисный центр БелАЗ 14:59
Семья погибшей во время урагана в Татарстане получит миллион рублей 14:47
Путин призвал обеспечить безопасность объектов массового пребывания людей 14:47
ЦБ назвал объем Фонда непрофильных активов банков 14:43
Найден разграбленный викингами форт пиктов 14:32
Путин призвал спецслужбы выявлять и ликвидировать ячейки террористов 14:29
Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с банковскими картами 14:28
Рождественская представила на "Красной площади" свой первый триллер 14:26
Лукашевич: Выводы по катастрофе Boeing основаны на сомнительных данных 14:26
В Петербурге осудили банду националистов 14:23
ФНС заявила о снижении на четверть выездных налоговых проверок 14:19
Павлюченкова проиграла в Париже 14:18
Председателем Мособлизбиркома избрана Эльмира Хаймурзина 14:16
Дуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram 14:08
В Челябинске ликвидируют группы зацеперов и руферов в соцсетях 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 13:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе обнаружили первый уничтоженный в ВОВ буксир

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Новоросс.info Фото: Новоросс.info
Фото: Новоросс.info

Участники экспедиции "Крымская кругосветка" обследовали у входа в Севастопольскую бухту буксир Черноморского флота СП-12, уничтоженный в первый день Великой Отечественной войны. Об этом "РГ" рассказал научный руководитель экспедиции, сотрудник Севастопольского госуниверситета и Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

Фото: Пресс-служба СевГУ
На дне бухты Гурзуф нашли византийский якорь

- Война в Севастополе началась с минирования фарватера Севастопольской бухты, чтобы пресечь выход Черноморской эскадры в море, - рассказал Лебединский. - Чтобы заблокировать флот, с немецких самолетов были сброшены глубинные бомбы, которые не поддавались разминированию. Буксир СП-12 стал их первой жертвой. 22 июня 1941 года он возвращался в базу, не зная, что фарватер заминирован.

Корабль взорвался и затонул, погибло более 20 человек. Он стал первой жертвой войны на Черном море, считают ученые.

- Через два дня на том же месте погиб еще и плавкран, - продолжает Лебединский. - Это говорит о том, насколько сложно было деактивировать эти мины. Чтобы разгадать их загадку, вызывали ученых из академии наук, в том числе Курчатова. В конце концов им это удалось.

Водолазы обследовали корабль визуально и выполнили видеосъемку его остатков, которые лежат на глубине около 18 метров. Корпус был разорван взрывом надвое, отделена кормовая часть. На тот момент корабль был совсем новый, введен в строй в 1940 году.

- Интересно, что его родной брат дожил до сегодняшних дней и стоит в Южной бухте, отапливая корпуса арт-завода, - отметил ученый.

В комплексной учебно-практической экспедиции участвуют студенты из 18 вузов страны. На побережье Крыма от Керчи до Тарханкута они исследуют объекты истории, подводной археологии, географии.

Главное сегодня

Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Асад: Сирия может справиться с террористами за год
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера