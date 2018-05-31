В Севастополе обнаружили первый уничтоженный в ВОВ буксир

Участники экспедиции "Крымская кругосветка" обследовали у входа в Севастопольскую бухту буксир Черноморского флота СП-12, уничтоженный в первый день Великой Отечественной войны. Об этом "РГ" рассказал научный руководитель экспедиции, сотрудник Севастопольского госуниверситета и Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

- Война в Севастополе началась с минирования фарватера Севастопольской бухты, чтобы пресечь выход Черноморской эскадры в море, - рассказал Лебединский. - Чтобы заблокировать флот, с немецких самолетов были сброшены глубинные бомбы, которые не поддавались разминированию. Буксир СП-12 стал их первой жертвой. 22 июня 1941 года он возвращался в базу, не зная, что фарватер заминирован.

Корабль взорвался и затонул, погибло более 20 человек. Он стал первой жертвой войны на Черном море, считают ученые.

- Через два дня на том же месте погиб еще и плавкран, - продолжает Лебединский. - Это говорит о том, насколько сложно было деактивировать эти мины. Чтобы разгадать их загадку, вызывали ученых из академии наук, в том числе Курчатова. В конце концов им это удалось.

Водолазы обследовали корабль визуально и выполнили видеосъемку его остатков, которые лежат на глубине около 18 метров. Корпус был разорван взрывом надвое, отделена кормовая часть. На тот момент корабль был совсем новый, введен в строй в 1940 году.

- Интересно, что его родной брат дожил до сегодняшних дней и стоит в Южной бухте, отапливая корпуса арт-завода, - отметил ученый.

В комплексной учебно-практической экспедиции участвуют студенты из 18 вузов страны. На побережье Крыма от Керчи до Тарханкута они исследуют объекты истории, подводной археологии, географии.