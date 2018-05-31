Новости

На хабаровском вокзале открыли пешеходный тоннель 12:07
В КБР увеличилось число погибших в массовом ДТП 11:57
Лавров пригласил Ким Чен Ына побывать в России 11:41
Лавров обсудил с северокорейским коллегой двусторонние отношения 11:37
Новый Lifan Myway с "автоматом" удивил своей ценой 11:19
В Нижегородской области от урагана пострадали 29 человек 11:10
Сергей Лавров встретился в КНДР с Ким Чен Ыном 11:01
В Перми откроется летний ледовый каток 11:00
Сергей Лавров в КНДР почтил память дипломата Андрея Карлова 10:58
Самолеты Северного флота отработают в Крыму посадку на авианосец 10:56
В Якутии после бури до сих не восстановлены 21 ЛЭП 10:48
Житель Орла получил девять лет тюрьмы за продажу оружия полиции 10:47
Пермские ученые придумали, как пушками удалять сваи из земли 10:47
Башар Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии 10:32
Калужанку оштрафовали на 300 тысяч рублей за казино на даче 10:27
Знаменитую "Мотолыгу" вооружат ракетами 10:21
ФСБ и МВД ликвидировали подпольных оружейников в 14 регионах России 10:14
Гостиницы оштрафовали на 9 млн рублей из-за роста цен к ЧМ-2018 10:10
Свердловское заксобрание поддержало отмену выборов мэра Нижнего Тагила 10:10
Косачев: Сроки визита Матвиенко в КНДР прорабатываются 10:08
Уничтожение бронетехники ВСУ под Горловкой попало на видео 09:59
Саратовский министр уволился после поездки с нетрезвым водителем 09:58
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57 09:56
ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты к ЧМ-2018 09:51
В КБР в ДТП с маршруткой погиб один человек и 11 пострадали 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 11:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Экскурсия в имение

В Симферополе в реконструированной усадьбе Палласа разместятся музейные экспозиции
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7580 (117)
После завершения противоаварийных работ строения одного из старейших архитектурных памятников Симферополя - усадьбы Палласа - встретили весну с новой черепичной крышей, восстановленной в так называемом малом турецком стиле. А ведь еще год назад на дом управляющего и хозяйственное строение для прислуги было больно смотреть.
На крыше дома управляющего и хозпостроек уложили новую черепицу. Фото: Илья Изотов/ РГ На крыше дома управляющего и хозпостроек уложили новую черепицу. Фото: Илья Изотов/ РГ
На крыше дома управляющего и хозпостроек уложили новую черепицу. Фото: Илья Изотов/ РГ

При Украине на проект реставрации усадьбы из бюджета еще в 2011 году было выделено 735 тысяч гривен. К концу 2012 года ремонт планировали полностью завершить, но так и не сделали этого - к моменту возвращения полуострова в состав РФ корпуса усадьбы представляли собой жалкое зрелище. Провалившиеся перекрытия, разваливающаяся каменная кладка стен - еще пару лет, и архитектурное украшение парка Салгирка было бы навсегда утрачено.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
В Крыму отреставрируют исторические виллы "Ксения" и "Мечта"

- Первоочередные противоаварийные работы проведены, чтобы не допустить утраты первоначального облика памятника и его элементов, - сообщил Александр Диденко, первый заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия РК. - В рамках ФЦП развития Крыма на них потрачено из бюджета 57,4 миллиона рублей. Работы затронули аварийные стены, кровлю и стропильную систему.

Сейчас комплекс усадьбы передан в ведение историко-археологического заповедника "Неаполь Скифский". И его директор, кандидат исторических наук Юрий Зайцев продемонстрировал результаты работ.

Так выглядели здания усадьбы до реставрации. Фото: Илья Изотов/РГ

- В двух корпусах-крыльях полностью демонтировали внутренние перегородки, до фундамента вычистили грунт, заменили стропильные перекрытия крыш и черепицу, - рассказал Юрий Зайцев. - Остались только стены. Некоторые из них были в таком удручающем состоянии, что их пришлось частично перекладывать. Когда копали грунт вокруг фундамента, ожидали увидеть слои XVII-XVIII веков. Но оказалось, что за два столетия уровень внутреннего двора был сильно поднят. Фундаменты уходят гораздо глубже, и двор был где-то на метр ниже. От каретного сарая осталась старая деревянная часть, потому что при проектировании Ботанического сада в 1970-е годы сарай переместили на 15-20 метров выше реки Салгир.

К сожалению, от аутентичных элементов в Усадьбе Палласа до наших дней не осталось почти ничего: в течение XIX-XX веков комплекс несколько раз перестраивался под разные цели.

Фото: Сергей Винник/РГ
В музее Ханского дворца Бахчисарая расширят экспозицию

- Но даже в нынешнем сильно измененном виде это единственный в Крыму пример богатой загородной крымскотатарской усадьбы предъекатерининского времени, - уверен Юрий Зайцев. - До наших дней сохранился образ, объем, сама идея усадьбы. Более старое здание в Симферополе - только мечеть Кебир джами. Все остальное - это уже или XIX век, или более позднее время. До академика Палласа здесь жила богатая крымскотатарская семья, которая не приняла события второй половины XVIII века и эмигрировала в Турцию. Хозяйский дом был ядром усадьбы площадью 48 гектаров, к которой тогда относился весь нынешний парк Салгирка с его фруктовыми садами и речной поймой. Стены с юго-западной стороны, окна которой сейчас выходят на поляну Ботанического сада КФУ, в XVIII веке не было. Здесь располагалась открытая летняя галерея, деревянные опорные столбы которой сейчас спрятаны в стене. В самом доме было три комнаты - скорее всего, одна женская и одна мужская, а посередине - центральная комната с жаровней, где собиралась семья.

Реставраторы стремились сохранить первоначальный облик усадьбы. Фото: Илья Изотов/РГ

Никаких исторических документов с изображениями и чертежами крымскотатарской усадьбы до наших дней не сохранилось. И то, что мы видим сейчас - это визуальная имитация старинной усадьбы, перестроенной академиком Палласом в 1797 году.

- И от времен академика остался по сути только тот дом, в котором мы сейчас находимся, - продолжает Юрий Зайцев. - Корпуса-крылья хозяйского дома в XIX веке скорее всего были снесены и построены заново.

Чтобы воссоздать стиль и атмосферу крымскотатарского дома, реставраторы восстановили узкие окна и оформили наборный деревянный потолок в восточном стиле. Пока помещения хозяйского дома специалисты "Неаполя Скифского" используют для обработки, описания и хранения многочисленных находок, сделанных в последние годы во время археологических раскопок в Крыму. Некоторые их них уже вскоре станут музейными экспонатами реконструированной Усадьбы Палласа.

- Следующий этап - подготовка проекта реставрации зданий, - рассказал Юрий Зайцев. - Мы планируем сделать полноценный музей с фондохранилищем, выставочными залами и рабочими помещениями. Проект должен предусмотреть всю необходимую "начинку", включая охрану, климат-контроль, освещение и использование музейного оборудования. В ФЦП проект реконструкции музея по каким-то причинам не включили, но сейчас рассматривается вопрос о продлении действия программы, и есть надежда на включение в новый вариант ФЦП. При этом только проект будет стоить около 50 миллионов рублей. На сколько потянет реконструкция - пока затрудняюсь сказать. Ведь здесь очень много проблем, например, нет центральной канализации - есть только выгребные ямы по кругу. Вообще нет отопления - используем сплит-системы.

Юрий Зайцев: Мы планируем сделать полноценный музей с фондохранилищем. Фото: Илья Изотов/РГ

Один из выставочных залов будущего музея специалисты рассчитывают открыть для посетителей уже нынешним летом.

- Материала у нас хватает, - говорит Зайцев. - Можем проводить отдельные выставки, классифицируя материал по памятникам археологии - Неаполь Скифский, или крепость Ак-Кая, или посвящая их новым открытиям, например, сделанным на трассе "Таврида". Материала собрано очень много, и он очень разнообразен. Есть очень красивые, эффектные вещи из драгоценных металлов.

Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
Найденный в Крыму мост времен Екатерины II станет местом экскурсий

Археологи и музейные работники очень надеются превратить Усадьбу Палласа в экскурсионную жемчужину Симферополя. Гармоничное соседство старинной архитектуры, Ботанического сада и музейного комплекса поможет сделать усадьбу одним из самых популярных туристических объектов Симферополя.

- В Симферополе очень много исторических зданий, обезображенных современными постройками и стеклянными коробками. Здесь этого, к счастью, не случилось - историческая постройка, зелень и цветы вокруг. Учитывая близость музея "Неаполь Скифский", можно составить интересный экскурсионный маршрут, - считает Зайцев.

Справка "РГ"

Путешественник, естествоиспытатель и ученый-натуралист Петр Симон Паллас - первый ученый, поселившийся в Крыму. "В 1767 году Паллас принял приглашение Екатерины II в Российскую академию наук в качестве профессора естественной истории, - написала в своем исследовании "Симферополь. Этюды истории, культуры, архитектуры" историк Светлана Белова. - В Крым Паллас приехал в зените своей славы. Вершиной научной работы Палласа стал фундаментальный труд о Крыме. Он был активным участником экспедиции Петербургской академии наук в Крым в 1781-1782 годах - еще до присоединения его к России. Ученый прожил тогда в Крыму около семи месяцев, побывал во всех его уголках, собрал коллекцию минералов, обследовал соляные озера. Результаты наблюдений изложил в отчете "Краткое физическое и топографическое описание Таврической области" (1795). В нем автор назвал Тавриду "замечательной страной в отношении физической географии и минералогии", а горы Крыма - книгой, "в которой испытатель естества весьма много найдет того, что может послужить к изъяснению состава нашего земного шара".

В 1795 году Паллас окончательно переехал в Крым. С публичного торга он приобрел участок более 48 гектаров на берегу реки Салгир с фруктовым садом, домом, хозпостройками, колодцем и водяной мельницей. Свои владения Паллас называл "Каролиновка", по имени жены и хозяйки дома Каролины Ивановны. Паллас разбил вокруг усадьбы большой сад с редкими представителями южной флоры. Позже сад разросся до масштабов парка, который получил свое изначальное название от протекавшей по нему реки - Салгирка. В 1810 году Паллас отбыл за границу, передав бывшей супруге все права на имение. Спустя несколько лет из-за финансовых затруднений усадьбу перепродали княгине Нарышкиной.

Сейчас Усадьба Палласа - это объект культуры федерального значения, что закреплено распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Главное сегодня

Асад: Сирия может справиться с террористами за год
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Евгений Кузнецов получил травму в матче с "Вегасом"