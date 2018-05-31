После завершения противоаварийных работ строения одного из старейших архитектурных памятников Симферополя - усадьбы Палласа - встретили весну с новой черепичной крышей, восстановленной в так называемом малом турецком стиле. А ведь еще год назад на дом управляющего и хозяйственное строение для прислуги было больно смотреть.

При Украине на проект реставрации усадьбы из бюджета еще в 2011 году было выделено 735 тысяч гривен. К концу 2012 года ремонт планировали полностью завершить, но так и не сделали этого - к моменту возвращения полуострова в состав РФ корпуса усадьбы представляли собой жалкое зрелище. Провалившиеся перекрытия, разваливающаяся каменная кладка стен - еще пару лет, и архитектурное украшение парка Салгирка было бы навсегда утрачено.

- Первоочередные противоаварийные работы проведены, чтобы не допустить утраты первоначального облика памятника и его элементов, - сообщил Александр Диденко, первый заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия РК. - В рамках ФЦП развития Крыма на них потрачено из бюджета 57,4 миллиона рублей. Работы затронули аварийные стены, кровлю и стропильную систему.

Сейчас комплекс усадьбы передан в ведение историко-археологического заповедника "Неаполь Скифский". И его директор, кандидат исторических наук Юрий Зайцев продемонстрировал результаты работ.

Так выглядели здания усадьбы до реставрации. Фото: Илья Изотов/РГ

- В двух корпусах-крыльях полностью демонтировали внутренние перегородки, до фундамента вычистили грунт, заменили стропильные перекрытия крыш и черепицу, - рассказал Юрий Зайцев. - Остались только стены. Некоторые из них были в таком удручающем состоянии, что их пришлось частично перекладывать. Когда копали грунт вокруг фундамента, ожидали увидеть слои XVII-XVIII веков. Но оказалось, что за два столетия уровень внутреннего двора был сильно поднят. Фундаменты уходят гораздо глубже, и двор был где-то на метр ниже. От каретного сарая осталась старая деревянная часть, потому что при проектировании Ботанического сада в 1970-е годы сарай переместили на 15-20 метров выше реки Салгир.

К сожалению, от аутентичных элементов в Усадьбе Палласа до наших дней не осталось почти ничего: в течение XIX-XX веков комплекс несколько раз перестраивался под разные цели.

- Но даже в нынешнем сильно измененном виде это единственный в Крыму пример богатой загородной крымскотатарской усадьбы предъекатерининского времени, - уверен Юрий Зайцев. - До наших дней сохранился образ, объем, сама идея усадьбы. Более старое здание в Симферополе - только мечеть Кебир джами. Все остальное - это уже или XIX век, или более позднее время. До академика Палласа здесь жила богатая крымскотатарская семья, которая не приняла события второй половины XVIII века и эмигрировала в Турцию. Хозяйский дом был ядром усадьбы площадью 48 гектаров, к которой тогда относился весь нынешний парк Салгирка с его фруктовыми садами и речной поймой. Стены с юго-западной стороны, окна которой сейчас выходят на поляну Ботанического сада КФУ, в XVIII веке не было. Здесь располагалась открытая летняя галерея, деревянные опорные столбы которой сейчас спрятаны в стене. В самом доме было три комнаты - скорее всего, одна женская и одна мужская, а посередине - центральная комната с жаровней, где собиралась семья.

Реставраторы стремились сохранить первоначальный облик усадьбы. Фото: Илья Изотов/РГ

Никаких исторических документов с изображениями и чертежами крымскотатарской усадьбы до наших дней не сохранилось. И то, что мы видим сейчас - это визуальная имитация старинной усадьбы, перестроенной академиком Палласом в 1797 году.

- И от времен академика остался по сути только тот дом, в котором мы сейчас находимся, - продолжает Юрий Зайцев. - Корпуса-крылья хозяйского дома в XIX веке скорее всего были снесены и построены заново.

Чтобы воссоздать стиль и атмосферу крымскотатарского дома, реставраторы восстановили узкие окна и оформили наборный деревянный потолок в восточном стиле. Пока помещения хозяйского дома специалисты "Неаполя Скифского" используют для обработки, описания и хранения многочисленных находок, сделанных в последние годы во время археологических раскопок в Крыму. Некоторые их них уже вскоре станут музейными экспонатами реконструированной Усадьбы Палласа.

- Следующий этап - подготовка проекта реставрации зданий, - рассказал Юрий Зайцев. - Мы планируем сделать полноценный музей с фондохранилищем, выставочными залами и рабочими помещениями. Проект должен предусмотреть всю необходимую "начинку", включая охрану, климат-контроль, освещение и использование музейного оборудования. В ФЦП проект реконструкции музея по каким-то причинам не включили, но сейчас рассматривается вопрос о продлении действия программы, и есть надежда на включение в новый вариант ФЦП. При этом только проект будет стоить около 50 миллионов рублей. На сколько потянет реконструкция - пока затрудняюсь сказать. Ведь здесь очень много проблем, например, нет центральной канализации - есть только выгребные ямы по кругу. Вообще нет отопления - используем сплит-системы.

Юрий Зайцев: Мы планируем сделать полноценный музей с фондохранилищем. Фото: Илья Изотов/РГ

Один из выставочных залов будущего музея специалисты рассчитывают открыть для посетителей уже нынешним летом.

- Материала у нас хватает, - говорит Зайцев. - Можем проводить отдельные выставки, классифицируя материал по памятникам археологии - Неаполь Скифский, или крепость Ак-Кая, или посвящая их новым открытиям, например, сделанным на трассе "Таврида". Материала собрано очень много, и он очень разнообразен. Есть очень красивые, эффектные вещи из драгоценных металлов.

Археологи и музейные работники очень надеются превратить Усадьбу Палласа в экскурсионную жемчужину Симферополя. Гармоничное соседство старинной архитектуры, Ботанического сада и музейного комплекса поможет сделать усадьбу одним из самых популярных туристических объектов Симферополя.

- В Симферополе очень много исторических зданий, обезображенных современными постройками и стеклянными коробками. Здесь этого, к счастью, не случилось - историческая постройка, зелень и цветы вокруг. Учитывая близость музея "Неаполь Скифский", можно составить интересный экскурсионный маршрут, - считает Зайцев.

Справка "РГ"

Путешественник, естествоиспытатель и ученый-натуралист Петр Симон Паллас - первый ученый, поселившийся в Крыму. "В 1767 году Паллас принял приглашение Екатерины II в Российскую академию наук в качестве профессора естественной истории, - написала в своем исследовании "Симферополь. Этюды истории, культуры, архитектуры" историк Светлана Белова. - В Крым Паллас приехал в зените своей славы. Вершиной научной работы Палласа стал фундаментальный труд о Крыме. Он был активным участником экспедиции Петербургской академии наук в Крым в 1781-1782 годах - еще до присоединения его к России. Ученый прожил тогда в Крыму около семи месяцев, побывал во всех его уголках, собрал коллекцию минералов, обследовал соляные озера. Результаты наблюдений изложил в отчете "Краткое физическое и топографическое описание Таврической области" (1795). В нем автор назвал Тавриду "замечательной страной в отношении физической географии и минералогии", а горы Крыма - книгой, "в которой испытатель естества весьма много найдет того, что может послужить к изъяснению состава нашего земного шара".

В 1795 году Паллас окончательно переехал в Крым. С публичного торга он приобрел участок более 48 гектаров на берегу реки Салгир с фруктовым садом, домом, хозпостройками, колодцем и водяной мельницей. Свои владения Паллас называл "Каролиновка", по имени жены и хозяйки дома Каролины Ивановны. Паллас разбил вокруг усадьбы большой сад с редкими представителями южной флоры. Позже сад разросся до масштабов парка, который получил свое изначальное название от протекавшей по нему реки - Салгирка. В 1810 году Паллас отбыл за границу, передав бывшей супруге все права на имение. Спустя несколько лет из-за финансовых затруднений усадьбу перепродали княгине Нарышкиной.

Сейчас Усадьба Палласа - это объект культуры федерального значения, что закреплено распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.