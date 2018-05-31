В Сочи к ЧМ-2018 запустят "Хмельную милю"

К чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля, в Сочи обещают запустить новый туристический маршрут по местным пивоварням. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

- У нас уже есть винные туры, почему бы не запустить и пивной. У маршрута, который разрабатывается совместно с Ассоциацией рестораторов и отельеров Сочи, уже есть и название - "Хмельная миля", - рассказали в министерстве.

Презентовать необычную экскурсию, в рамках которой предусмотрены и обязательные дегустации продукции городских крафтовых пивоварен, обещают прямо перед мундиалем.

Как выяснилось, в городе для гостей футбольного чемпионата разработали около 40 экскурсионных маршрутов. Как обещают в местной мэрии, знакомство болельщиков с курортом начнется с обзорной экскурсии "Олимпийская столица 2014 года", которая даст полное представление о месте проведения зимних Игр-2014. Конечно же, покажут и "русский Диснейленд" - Сочи-Парк, трассу "Формулы-1", а также горнолыжную Красную Поляну.

Без внимания не останется городской парк "Ривьера" и ставшая едва ли не одним из символов города смотровая башня на горе Ахун. Гости смогут полюбоваться природными красотами - организованы пешие маршруты к высокогорным водопадам, а также спуск на велосипедах по трассам, где зимой катаются лыжники, и экскурсия по знаменитой сокровищнице субтропической растительности - Сочинскому дендрарию.

С болельщиками будут работать не менее 40 турфирм и более 600 экскурсоводов. Причем каждого специалиста перед этим протестирует специальная комиссия. Если человек "плавает" в теме, его попросту не допустят.