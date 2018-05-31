Воспитавшие 10 детей курганцы получат госнаграду "Родительская слава"

Многодетная семья Макеевых из Кургана готовится к поездке в столицу: воспитавшим 10 детей Тамаре и Василию президент вручит орден "Родительская слава".

Церемония состоится в день защиты детей 1 июня. Курганцы вошли в числе восьми семей, которые будут отмечены на самом высоком уровне.

Все дети в семье Макеевых - талантливые и разносторонне развитые. Одна дочь - педагог по классу скрипки, трое детей выбрали медицинское образование, один сын - пожарный, другой учится на архитектора. В семье еще два школьника и два дошкольника.

"Семья творческая и спортивная. Зимой катаются на лыжах и коньках, ходят в бассейн. Летом занимаются подвижными играми. Отец со старшими детьми увлекается парашютным спортом. Младшие играют на аккордеоне, фортепиано, скрипке и флейте. Мама с дочками увлекается кулинарией: пекут торты и печенье", - рассказали в пресс-службе губернатора Курганской области.

В 2016 году Тамара Макеева была награждена региональным знаком отличия "Материнская слава 1 степени".

Кстати

По информации замгубернатора по социальной политике Александра Карпова, орден утвержден в 2008 году. Макеевы вторая семья из Зауралья, удостоенная этой награды (первыми были Мальцевы из Шадринска, отмеченные за заслуги в 2009 году). Всего в регионе - около 11 тысяч многодетных семей, а тех, у кого 8 детей и больше, - около 40.