Югра активно включилась в исследование теории поколений

Очень показательное исследование, наглядно раскрывающее портреты различных поколений россиян, то, как они общаются и взаимодействуют друг с другом сейчас, проходит в России. К нему активно подключилась и Югра. Более того, в работе одной из сессий "Мир подростков и молодежи: интересы, риски и возможности" с большим интересом приняла участие глава округа Наталья Комарова.

Сессия объединила подростков и молодежь в возрасте от 13 до 22 лет - представителей НКО, центров поддержки общественных инициатив, волонтерских организаций, молодежного парламента.

Экспертами мероприятия выступили основатель и координатор проекта "RuGenerations - Теория поколений в России" Евгения Шамис, руководитель проекта "Теория поколений", преподаватель Британской высшей школы дизайна, АНХ при правительстве РФ Евгений Никонов.

Как рассказала о сути проекта Евгения Шамис, он позволяет выделить общие характеристики, сценарии действий, модели поведения, присущие разным поколениям и большим группам людей, дает возможность для взаимопонимания.

Исследователи выделяют сегодня несколько групп поколений в зависимости от годов рождения, называя их "беби-бумеры" (1944-1963), "икс" (1964-1984), "миллениум" (1985-1999), "миллениум - хоумлендер" (2000-2006) и т.д. И у каждого поколения есть свои ценности, исходя из которых они и выстраивают правильные, с их точки зрения, модели поведения.

- С представителями двух поколений - "миллениум" и "миллениум - хоумлендер" мы провели совместные исследования по темам "Мир - Россия - Югра глазами подростков и молодежи", "Мировоззрение подростков", - прокомментировала мероприятие в Югре Евгения Шамис. - Мы спорили, рисовали, разрабатывали проекты. Как оказалось, молодежь и подростки по-разному видят и воспринимают мир, у них совершенно разные ожидания. Они рассказали, каким им хочется видеть регион, что такое в их понимании хорошее общественное пространство, "правильный" двор, отличный ресурс в Интернете, где можно находить разную информацию для разных поколений.

Четыре совершенно разных проекта городских дворов, общественных пространств и сайта Югры публично представили и защитили участники молодежной сессии. По каждому проекту разгоралась живая дискуссия.

К слову, четыре совершенно разных проекта городских дворов, общественных пространств и сайта Югры публично представили и защитили перед главой региона Натальей Комаровой участники молодежной сессии. По каждому проекту разгоралась живая дискуссия. "Югра должна развиваться вместе с нами",- настаивали авторы суперсовременного двора, утверждая, что каждый двор, общественное пространство города должны расти и меняться вместе с горожанами только в лучшую сторону.

Наталья Комарова при этом внимательно записывала все, что предлагали ребята.

- Я обязательно расскажу инвесторам о вашем видении социально значимых проектов для Югры: интернет-кафе, спортивных площадках, парковых зонах, компьюнитицентре - месте для общения всех поколений, - с явным интересом и вниманием отметила глава региона.

Какие же это проекты? Так, восьмиклассник ханты-мансийской школы №3 Матвей Бодров предложил построить в городе скейт-парк для увлеченной молодежи, и поинтересовался, возможно ли реализовать такой проект.

- Это зависит от вас. Есть такая программа "Комфортная городская среда", созданная по инициативе Владимира Путина. Вы можете предложить этот проект обустройства общественного пространства, - предложила губернатор. - Это вам решать. Если нужно - значит нужно убеждать власть. Проводить общественные обсуждения. Важно, чтобы это решение было принято населением и они за него проголосовали. Сегодня не может быть профинансировано ни одного проекта, если за него не проголосовали люди.

Наталья Комарова подчеркнула, что сегодня очень важно создание комфортных условий для людей, в каком бы городе или населенном пункте они ни жили

- Это мероприятие заставило меня серьезно задуматься, как развиваться городу, что нам, молодым, и тем, кто давно живет в Югре, действительно нужно, - в свою очередь поделился студент второго курса Югорского госуниверситета Александр Калещук. -Было интересно посмотреть, как мыслит старшее и младшее поколение. Найти точки соприкосновения, поспорить. Очень бы хотелось продолжить работу в таком формате.

Сессия продолжает работу. Впереди у подростков и молодежи участие в семинаре "Взаимодействие поколений", который проведет Евгений Никонов.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры