В Екатеринбург прибыли первые болельщики чемпионата мира по футболу
В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыли первые иностранные болельщики. Гости из Перу посетят матчи ЧМ по футболу.
"Перуанцы прилетели транзитным рейсом из Праги", - сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.
Иностранцы рассказали, что планируют также посетить открытие чемпионата в Москве, после побывать на нескольких играх в других городах, а после - вернуться в Екатеринбург к 21 июня на игру сборных Франции и Перу. Осмотр достопримечательностей столицы Среднего Урала для туристов - один из важных элементов культурной программы в дни чемпионата.
Напомним, на стадионе "Екатеринбург-Арена" игры состоятся 15 июня, 21 июня, 24 июня и 27 июня. На уральском поле между собой будут состязаться сборные Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.
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