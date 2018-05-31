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31.05.2018 16:24
Рубрика: Общество

В Екатеринбург прибыли первые болельщики чемпионата мира по футболу

Текст: Юлия Мякишева

В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыли первые иностранные болельщики. Гости из Перу посетят матчи ЧМ по футболу.

Фото: hmladan/Instagram.com
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"Перуанцы прилетели транзитным рейсом из Праги", - сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.

Иностранцы рассказали, что планируют также посетить открытие чемпионата в Москве, после побывать на нескольких играх в других городах, а после - вернуться в Екатеринбург к 21 июня на игру сборных Франции и Перу. Осмотр достопримечательностей столицы Среднего Урала для туристов - один из важных элементов культурной программы в дни чемпионата.

Напомним, на стадионе "Екатеринбург-Арена" игры состоятся 15 июня, 21 июня, 24 июня и 27 июня. На уральском поле между собой будут состязаться сборные Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

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