В Тюменской области нашли способ удешевить и ускорить газификацию

В регионе кардинально изменили экономический механизм газификации. В результате снизили расходы на нее - по сравнению с традиционным подходом - в 2,5 раза, а объемы и скорость работ изрядно увеличили. Таковы итоги реализации региональной программы газификации 2014-2017 годов, выполненной досрочно. Итоги поразительные. Может, ошибка в расчетах? Нет, цифры верные, уверяют и в областном правительстве, и в Федеральной антимонопольной службе. Это следствие здравого подхода к делу, следования рыночным принципам. Опыт тюменцев включен в справочник лучших практик субъектов РФ - членов Ассоциации инновационных регионов России. В чем его суть, рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Поставщикам газа выгодно участвовать в программе, ведь в результате у них растут объемы сбыта. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Вячеслав Михайлович, раскройте карты, растолкуйте, каким образом и за счет чего сделан прорыв? Но прежде скажите, чем плох, несовершенен традиционный порядок газификации?

Вячеслав Вахрин: Как правило, при обычном подходе часть работ - строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных станций - выполняют структуры Газпрома, а за внутрипоселковые сети отвечают органы местного самоуправления с участием субъекта РФ. Часть нагрузки ложится и на потребителей: они должны оплатить техприсоединение к газовым сетям и расходы, связанные с выполнением технических условий по устройству внутридомовых сетей, монтажу газоиспользующего оборудования.

Ежегодно Газпром и регионы согласовывают планы синхронизации работ. Учитывая, что каждая сторона выполняет свою часть самостоятельно, синхронизации зачастую не происходит, не достигается основная цель - появление нового потребителя сетевого газа.

Среди основных проблем строительства сетей за счет регионального и местного бюджетов я бы выделил прежде всего несовершенство порядка ценообразования, незаинтересованность подрядчиков, не являющихся газоснабжающими организациями, в качестве возводимой сети и в высоких темпах строительства. Доминирует естественное желание подрядчиков заработать на строительстве. В свою очередь, в задачи муниципалитетов не входит эксплуатация построенных за бюджетные средства сетей. Они должны их или продать, или передать в аренду газораспределительным организациям. А это не всегда получается.

В программу включают строительство сетей, удельная загрузка которых будет не ниже среднего показателя по существующей газотранспортной системе региона

Начальная стоимость строительства сетей за бюджетные средства определяется базисно-индексным методом (иначе проект не пройдет обязательную экспертизу оценки достоверности сметной стоимости), по которому она устанавливается теоретически - согласно справочнику цен. Частный инвестор, осуществляющий точно такое же строительство, обычно использует другой метод ценообразования - ресурсный: оценивает затраты, исходя из того, сколько стоят работы и материалы "здесь и сейчас", то есть из фактических цен, сложившихся на рынке.

На практике оказалось, что реальная стоимость строительства линейных объектов в 2,5 раза ниже стоимости теоретической. И мы пришли к пониманию, что сети должны строить те организации, которые будут их собственниками и эксплуатантами, то есть заинтересованные в качестве строительства при одновременном снижении финансовых затрат на их создание. Проще говоря, мы предложили использовать механизм государственно-частного партнерства.

Выходит, задумали поменять всю систему взаимоотношений? В чем суть изменений?

Вячеслав Вахрин: Теперь публичный партнер (власть) утверждает программу, определяя населенные пункты, которые необходимо газифицировать, а частный партнер (газоснабжающая организация) строит сети за свой счет и оформляет их в собственность. Для того чтобы стоимость строительства была рыночной, договорились о применении ресурсного метода ценообразования. В качестве источников возврата инвестиций утвердили специальную надбавку к тарифу на транспортировку газа, льготу по налогу на имущество газораспределительной организации и амортизационные отчисления, учтенные в тарифе.

Выгода власти - в решении вопроса газификации территорий. Выгода газоснабжающей организации - в увеличении объемов поставок газа. Чтобы процесс был экономически оправданным, не приводил к росту тарифов, внедрили принцип эффективной газификации. Его суть в том, что в программу включаются мероприятия по строительству газовых сетей, удельная загрузка которых будет не ниже, чем средний показатель по существующей газотранспортной системе региона.

Новый подход себя оправдал?

Вячеслав Вахрин: Более чем! Первый годовой план оказался выполнен уже к первому июля - такую скорость возведения объектов трудно было представить. При этом затраты на строительство снизились в 2,5 раза. По результатам реализации программы газификации Тюменской области в 2014-2017 годах доля газифицированных населенных пунктов составила 73,7 процента - на 10,8 выше уровня 2013 года. Доля жилья, отапливаемого природным газом, достигла 94 процентов.

Наш частный партнер - "Газпром межрегионгаз Север" - внедрил принцип работы с потребителями через "единое окно" с возможностью заключения комплексного договора поставки газа. Это также очень прогрессивная практика. Ведь потребителю нужен ресурс - газ, а сам процесс технологического присоединения большого интереса не вызывает.

Знаю, что внедрены инструменты, которые позволяют потребителю вообще не оплачивать стоимость техприсоединения.

Вячеслав Вахрин: Согласно общим правилам, после того как уличный газопровод построен и введен в эксплуатацию, жители могут к нему присоединиться за плату. В нее включаются затраты на строительство газопровода-отвода от уличной сети до земельного участка потребителя. Даже льготная стоимость такого присоединения в Тюменской области составляет почти 60 тысяч рублей. Согласитесь, это немало.

Чтобы избавить население от издержек, мы стали включать мероприятия по строительству газопроводов-отводов в региональную программу. Также предусмотрели меры социальной поддержки широкого круга потребителей, включая одиноко проживающих пенсионеров и малоимущих граждан, инвалидов и участников боевых действий, - им субсидируют затраты на внутридомовые сети и газовое оборудование в сумме до 40 тысяч рублей на домохозяйство.

Такие меры позволяют подключить к газовым сетям максимальное количество домов. Следовательно, достигается главная цель - обеспечивается развитие газотранспортной системы региона и надежное газоснабжение потребителей.

Компетентно

Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы:

- Газификацией заняты все регионы, но редкие из них проводят ее эффективно. Дорого обходится строительство, дорого - присоединение к сети. Работы идут медленно, порой превышают все мыслимые сроки. Деньги часто расходуются не по назначению, тратятся, в частности, на преодоление административных барьеров. В проигрыше и газоснабжающие организации, и потребители, и органы власти. В выигрыше - посредники.

Тюменская область показала, что можно и нужно действовать иначе. Ее опыт, безусловно, следует тиражировать на всю страну. Это резкое сокращение времени на все операции, рачительное использование бюджетных ресурсов, строгое следование процедурам, прописанным в нормативно-правовых актах. Профильные компании здесь технологичны и ориентированы на клиента.

Увеличение темпов и объемов газификации позволяет казне получать дополнительные доходы, а главное - способствует улучшению инвестиционного климата. Без этого невозможно создание предпосылок для экономического роста любой территории.