Рекордное число россиян не сможет выехать за границу из-за долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обнародовала свежие данные о количестве должников, на которых наложено ограничение в виде запрета на выезд за рубеж. Отмечается, что число таких должников достигло самого высокого уровня за последние годы, и произошло это непосредственно в начале летнего периода, когда россияне традиционно берут отпуска.

"По состоянию на конец мая текущего года ограничение в праве на выезд из России действует в отношении 2,3 млн должников", - говорится в ответе пресс-службы ФССП на запрос ТАСС.

Запрет выезда за границу для должников судебные приставы применяют активно и все чаще. За первые 4 месяца 2018 года эта мера применялась в отношении более чем 3,3 млн должников, тогда как за аналогичный период 2017 года - к 2,3 млн россиян.

В текущем году судебные приставы вынесли дополнительно 1,6 млн новых постановлений о временном ограничении на выезд за границу. В том числе в отношении лиц, ранее находившихся в "стоп-листе" на границе, но сроки действия постановлений в отношении которых истекали.

В ФССП не скрывают, что считают подобную меру одной из самых эффективных для воздействия на должников. Благодаря ее применению только с начала этого года взыскано 18,2 млрд рублей ранее неоплаченных задолженностей.

Накануне директор ФССП России Дмитрий Аристов сообщил, что служба значительно сократила время исключения должников из списков невыездных после оплаты ими долга. Если раньше процедура занимала не менее 2 суток, то теперь ФССП совместно с ФСБ (погранслужба), Минкомсвязи и казначейством России обеспечили сокращение сроков снятия ограничений выезда из РФ должников по исполнительным производствам.

Аристов уточнил, что при снятии временного ограничения на выезд должников из РФ после поступления информации об уплате задолженности в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах выдерживается временной интервал в 23 минуты.