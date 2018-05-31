Едва утих коррупционный скандал с потраченным на модернизацию Бишкекской ТЭЦ китайским кредитом - в народе его прозвали "плоскогубцы за 600 долларов", - как общественность обсуждает новый. Он связан с использованием выделенных из бюджета страны средств на реконструкцию Государственного исторического музея. Антикоррупционная служба Госкомитета национальной безопасности республики совместно со Счетной палатой уже приступила к расследованию, цель которого выяснить, на что и по назначению ли тратились казенные деньги.

Все началось с опубликованной в социальных сетях фотографии сметы отдельных расходов на реконструкцию. Наибольший интерес публики вызвали пункты "Две деревянные лошади, абстракция. Цена 28 тысяч 44 евро" и "Цоколь для лошадиной оснастки. Цена 2,4 тысячи евро".

- И в музее без коррупции не обошлось, - иронизировали пользователи. - Очередной распил? Какая-то непонятная инсталляция стоит, как хороший автомобиль или двухкомнатная квартира.

Многие сомневались в подлинности всплывшей информации, поскольку на смете не было ни подписей, ни печатей. Но ее неожиданно официально подтвердили законодатели. Парламентская фракция "Ата Мекен" провели в историческом музее выездное заседание, в ходе которого чиновники, ответственные за реконструкцию музея, представили отчеты об использовании бюджетных средств. Озвученные цифры вызывают, мягко говоря, шок.

Как оказалось, две деревянные лошади за без малого 30 тысяч евро еще не самая большая статья расходов. Вот некоторые другие (цены указаны в евро): "Застройка экспозиции - 1,340 миллиона", "Фондовое оборудование - 665, 5 тысячи", "Светильники, шинопроводы для выставочных залов - 552 тысячи", "Мультимедийное оборудование - 497,3 тысячи", "Крепеж/размещение экспонатов - 242 тысячи".

Депутаты, по их словам, были ошарашены этими суммами. Особенно народных избранников возмутили траты на приобретение мебели: "Для фойе, касс и музейного магазина - 272 тысячи евро", "Для входной зоны и кафе - 224 тысячи", "Для гардероба - 142, 5 тысячи", "Для конференцзала/кинозала - 132,5 тысячи".

Что касается упомянутых выше деревянных лошадей, то, как сказал, осмотрев их, парламентарий Каныбек Иманалиев, экспонаты больше похожи на ослов.

Всего, по данным Госстроя КР, на реконструкцию исторического музея из бюджета республики выделили 1,5 миллиарда сомов, из которых 690 миллионов предназначалось на внутреннюю отделку здания. Много ли это? Для сравнения: за первые три месяца 2018-го компания, являющаяся крупнейшим золотодобытчиком в республике, на долю которой приходится порядка 20-25 процентов всего объема выпускаемой промышленной продукции, заплатила в виде налогов, отчислений в Социальный фонд Киргизии и других обязательных платежей 1,97 миллиарда сомов.

В ходе выездного заседания выяснились и другие любопытные детали, касающиеся реконструкции. Во-первых, она проводилась без тендера и проектной сметы. "За это нужно арестовывать ответственных прямо в этом зале", - заявил депутат Бахадыр Сулайманов.

Во-вторых, по данным заместителя директора Госстроя Урматбека Кокочарова, работы внутри здания осуществляло республиканское ОсОО, которое, кстати, строило ипподром в курортном городе Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области, где проводятся Всемирные игры кочевников. На днях в Государственном комитете национальной безопасности КР сообщили: "При возведении ипподрома в Чолпон-Ате выявлены многочисленные нарушения".

"При определении генерального подрядчика допущены нарушения законов "О государственных закупках" и "О градостроительстве и архитектуре". Договор с подрядчиком заключили без проектно-сметной документации и государственной экспертизы, в результате чего расходы на строительство увеличились с 480 миллионов до 1, 6 миллиарда сомов... Установлены факты завышения объемов отдельных строительных работ на более чем 10 миллионов сомов, при этом на 144 миллиона отсутствуют документы финансовой отчетности. В настоящее время продолжаются необходимые проверочные мероприятия, и по результатам аудита будет дана юридическая оценка материалам", - говорится в сообщении Госкомитета нацбезопасности.

- Эта компания не в первый раз выполняет государственный заказ без тендера, что очень странно, - утверждает депутат Каныбек Иманалиев.

В-третьих, оборудование для музея поставила немецкая фирма, которую, по данным парламентариев, также выбрали без тендера. Информация, что поставщик "ранее участвовал в реконструкции известнейших музеев - Лувра (Париж), Национального музея Шотландии (Эдинбург), Британского музея и Музея науки (Лондон), Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Музея этнографии (Женева) - и реализовал более трех тысяч успешных проектов по всему миру", вызвала у парламентариев сомнение.

Итогом выездного заседания депутатов стало поручение Генеральной прокуратуре и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями разобраться в сложившейся ситуации в течение месяца.

Государственный исторический музей, что интересно, не в первый раз оказывается в центре скандальных разбирательств. В конце 2017 года после проведенной масштабной инвентаризации выяснилось, что из хранилища пропало более 500 экспонатов.

Два года назад, согласно официальным данным, реконструкцию музея решили проводить при поддержке Турции. Киргизская сторона достигла договоренности с управлением по сотрудничеству и развитию при аппарате премьер-министра Турции об оказании помощи, включая финансовую. На первом этапе планировалось привести в порядок внешний вид здания, на втором - внутренний.

Первый этап был успешно завершен. В течение второго киргизская сторона расторгла договор о получении турецкого гранта, в результате чего из

республиканского бюджета пришлось выделить на продолжение работ 1,5 миллиарда сомов.

Кстати



В министерстве культуры, информации и туризма КР посоветовали за комментариями по поводу скандала с реконструкцией обращаться в Госстрой. Что касается объяснений от руководства исторического музея, то его директор Кенешбек Алмакучуков признался корреспонденту "РГ", что пока не готов отвечать на вопросы. Но, по мнению экспертов, обращаться за разъяснениями нужно к его предшественнику. Алмакучукова назначили на должность директора в конце марта 2018-го, а реконструкция музея началась в 2016-м.

Справка "РГ"

Государственный исторический музей основан в 1925 году. Современное здание построено в 1984-м. Сначала в нем размещался музей В. И. Ленина, а сегодня это одно из крупнейших хранилищ в Центральной Азии. Здесь собрано 135 тысяч артефактов и хранятся уникальные памятники культуры и истории.