РФ и Беларусь обсудили формирование цен на общем нефтяном рынке ЕАЭС

С 2025 года вступит в силу договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для бесперебойной работы общих рынков необходимо определить методологию ценообразования на нефтепродукты. Этот вопрос обсуждался 31 мая на круглом столе в Минске, сообщили его участники.

Специалисты концерна "Белнефтехим" (выбран правительством Беларуси регулирующим органом в этом вопросе) посетили Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ), ознакомились с ходом торгов формированием цен на нефть на рынке России. Этот опыт будет воплощен в программе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, заявил БЕЛТА председатель "Белнефтехима" Игорь Ляшенко.

Биржевая торговля позволяет гибко подходить к балансировке рынка, сказал замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. "Мы принимаем меры для установления справедливой конкуренции на всех этапах: в нефтедобыче, нефтепереработке, розничной реализации. Это способствует в том числе надежному топливообеспечению", - сказал он.

Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами в ЕАЭС будет проходить в рамках единого биржевого пространства и формироваться на основе взаимодействия биржевых площадок государств-членов союза. Отработку технологических процессов планируется завершить к 2021 году.