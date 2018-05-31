Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не сможет в ближайшем времени конкурировать с Су-35 поколения 4++. Причину зарубежные эксперты видят в схожести основных систем двух самолетов.

Об этом пишет издание The National Interest. Автор статьи утверждает, что истребитель пятого поколения Су-57, который является первым постсоветским боевым самолетом, основывается на системах, разработанных для Су-35. Самым же большим улучшением на Су-57 является планер, который предлагает некоторую степень скрытности. В остальном - аналогичные возможности датчиков и оружия предшественника. Имеется в виду и радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка". Кроме того, Су-57 оборудуют двигателями первого этапа АЛ-41Ф1, которые являются производными от АЛ-41Ф1С Су-35.

The National Interest считает Су-35 самым мощным российским истребителем, который предназначен для завоевания преимущества в небе, но в состоянии наносить удары и по объектам на земле. Машину сравнивают с самыми современными зарубежными истребителями. Поэтому автор статьи считает, что у новейшего истребителя пятого поколения Су-57 не будет такого яркого будущего, как у Су-35.