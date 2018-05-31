Российский премьер прибыл с официальным визитом в Душанбе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Таджикистана состоятся переговоры главы правительства РФ с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода.

Основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, миграционной и других областях.

Первого июня состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ. На этой встрече состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования. Также пройдет ряд двусторонних встреч с главами правительств государств-участников СНГ.