С 1 июня в России стартует эксперимент по маркировке обуви

Как рассказали "Российской газете" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который стал оператором пилотного проекта по маркировке обуви, эксперимент поможет участникам рынка более комфортно перейти к обязательной маркировке, которая по решению правительства вводится c 1 июля 2019 года.

В пилоте принимают участие ключевые игроки обувного рынка - это и производители, и логистические компании, и ритейл, среди которых такие компании, как "Кари", Zenden, "Спортмастер", "Егорьевск-обувь", "Котофей", фабрика "Парижская коммуна" и другие.

Как поясняет председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, в ходе эксперимента производители и импортеры будут наносить двухмерный цифровой код DataMatrix на обувную коробку или на товарный ярлык (в случае, если упаковка отсутствует). Через цифровой код можно проследить весь путь каждой пары обуви - от производства до вывода товара из оборота.

Система фиксирует переход товара от собственника к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что делает невозможным вброс нелегальной продукции. Вывод товара из оборота будет производиться тогда, когда кассир пробьет чек и продаст пару обуви. При этом, если, например, лекарство или пачку сигарет нельзя вернуть продавцу, то обувь подлежит возврату и в этом случае она снова попадет в Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров"Честный ЗНАК".

По мнению участников рынка, переход на цифровую маркировку должен привести к снижению стоимости товаров для покупателей на 10 процентов. Это произойдет за счет ухода с рынка нелегальной продукции. Также на снижение стоимости могут повлиять оптимальное планирование производства и повышение оборачиваемости продукции, существенная экономия в логистике на операционных затратах.

Напомним, 28 апреля этого года правительство России утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Среди них - табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.