С 1 июня в России стартует эксперимент по маркировке обуви

Новости

ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ 16:59
Полиция изъяла большие партии запрещенных анаболиков 16:47
РФ и Беларусь обсудили формирование цен на общем нефтяном рынке ЕАЭС 16:40
Парламент Дании запретил ношение мусульманских головных уборов 16:28
В Екатеринбург прибыли первые болельщики чемпионата мира по футболу 16:24
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ 16:23
От разведки до воинской дисциплины: обнародованы итоги проверки ВС Беларуси 16:15
Алексея Улюкаева этапировали в колонию 16:14
В доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана прошел обыск 16:01
В Сыктывкаре накануне лета выпал снег 15:50
В Иваново выбрали знак для Дня белорусской письменности 15:45
На Красной площади представили "живую" книгу про Елизавету Глинку 15:35
СМИ назвали преемника Зидана на посту тренера "Реала" 15:30
В Екатеринбурге воспитательница забыла детей на улице 15:28
Ума Турман сыграет в мрачном сериале про пересадку органа 15:25
В День защиты детей Путин посетит детскую больницу 15:20
Куба будет импортировать противораковый препарат из России 15:20
Криштиану Роналду грозит до восьми лет тюрьмы 15:19
Наводнение в Омане: Как машины плавали по пустыне 15:18
В Пермском крае в затонувшем автомобиле погибли две женщины 15:08
Власти Саудовской Аравии купили дом детства Жаклин Кеннеди 15:04
Moody's назвал выгоду для России от ЧМ-2018 15:03
Под Белгородом открылся сервисный центр БелАЗ 14:59
Семья погибшей во время урагана в Татарстане получит миллион рублей 14:47
Путин призвал обеспечить безопасность объектов массового пребывания людей 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 16:41
Рубрика: Экономика

С 1 июня в России стартует эксперимент по маркировке обуви

Текст: Ольга Игнатова
В первый день лета в России начнут маркировать обувь. Пока что не в обязательном, а в добровольном порядке. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте правительства.

Как рассказали "Российской газете" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который стал оператором пилотного проекта по маркировке обуви, эксперимент поможет участникам рынка более комфортно перейти к обязательной маркировке, которая по решению правительства вводится c 1 июля 2019 года.

В пилоте принимают участие ключевые игроки обувного рынка - это и производители, и логистические компании, и ритейл, среди которых такие компании, как "Кари", Zenden, "Спортмастер", "Егорьевск-обувь", "Котофей", фабрика "Парижская коммуна" и другие.

Как поясняет председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, в ходе эксперимента производители и импортеры будут наносить двухмерный цифровой код DataMatrix на обувную коробку или на товарный ярлык (в случае, если упаковка отсутствует). Через цифровой код можно проследить весь путь каждой пары обуви - от производства до вывода товара из оборота.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
С июня заработают новые законы для автолюбителей и авиадебоширов

Система фиксирует переход товара от собственника к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что делает невозможным вброс нелегальной продукции. Вывод товара из оборота будет производиться тогда, когда кассир пробьет чек и продаст пару обуви. При этом, если, например, лекарство или пачку сигарет нельзя вернуть продавцу, то обувь подлежит возврату и в этом случае она снова попадет в Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров"Честный ЗНАК".

По мнению участников рынка, переход на цифровую маркировку должен привести к снижению стоимости товаров для покупателей на 10 процентов. Это произойдет за счет ухода с рынка нелегальной продукции. Также на снижение стоимости могут повлиять оптимальное планирование производства и повышение оборачиваемости продукции, существенная экономия в логистике на операционных затратах. 

Напомним, 28 апреля этого года правительство России утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Среди них - табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.

Главное сегодня

Алексея Улюкаева этапировали в колонию
Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ