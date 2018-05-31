Сбербанк назвал популярные мошеннические схемы с банковскими картами

Более 76 процентов незаконных банковских операций были совершены из-за доверчивости пользователей. Многие россияне сами называли пин-код и другие данные о своих банковских картах, покупаясь на обман, ложную информацию о блокировке карты, подсчитали в Сбербанке.

Данные с мобильных устройств о банковских картах "воруют" и вирусные программы. В прошлом году с их помощью было совершенно 18 процентов незаконных операций.

Чтобы избежать этого, пользователям не стоит сразу выдавать данные своих карт. Часто мошенники звонят или пишут письма на электронную почту, сообщения в мессенджер о том, что карта заблокировано, наугад. Проверить информацию о блокировке карты можно, позвонив на номер "горячей линии", которая указана на вашей банковской карте.