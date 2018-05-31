Сергей Лавров в КНДР почтил память дипломата Андрея Карлова

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с официальным визитом КНДР. Министр 31 мая возложил цветы к мемориальной доске с барельефом дипломата Андрея Карлова, сообщает ТАСС.

Андрей Карлов, который находился на дипломатической службе с 1976 года, в период с 2001 по 2006 год был чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР. Он внес большой вклад в развитие отношений между двумя странами. Мемориальная доска установлена на фасаде здания посольства РФ в Пхеньяне. Надпись на ней гласит: "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов".

Напомним, Андрей Карлов, возглавлявший впоследствии российскую дипмиссию в Турции, был убит в Анкаре в декабре 2016 года на церемонии открытия фотовыставки о России.