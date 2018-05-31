Сергей Лавров встретился в КНДР с Ким Чен Ыном

В Пхеньяне состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает официальный Twitter МИД РФ.
Ким Чен Ын принял российского гостя в резиденции для почетных гостей "Пэкхвавон". Как уточняется, Лавров стал первым россиянином, который встретился с северокорейским лидером.
Ранее в Пхеньяне глава МИД РФ встретился со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо и обсудил с ним ситуацию на Корейском полуострове.
🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.