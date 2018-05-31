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31.05.2018 18:15
Рубрика: Спорт

Шарапова одержала еще одну победу на "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг "Ролан Гаррос", одержав победу над хорваткой Донной Векич.
Фото: REUTERS/Christian Hartmann Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Матч продолжался почти 2 часа и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Шараповой.

- Матч был достаточно тяжелый. Все на нервах. Верх - вниз, не было никакого баланса, - призналась Шарапова в интервью телеканалу Eurosport. - Но это была наша первая встреча. Я немного не ожидала, что она так будет играть: агрессивно подавать с первого мяча, мощно, здорово. И в конце был эмоциональный гейм.

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Шарапова также призналась, что в этой встрече у нее не очень получались укороченные удары, которые важны на грунтовых кортах.

- Я добавили этот удар в свой арсенал несколько лет назад, когда выиграла второй "Ролан Гаррос". Он мне очень помог, особенно в финале против Халеп. И вообще я чувствую себя более уверенно с ним, но сегодня он не очень-то работал. Векич доставала эти удары. Но в концовке мне повезло.

Следующей соперницей Марии станет чешка Каролина Плишкова, которая в прошлом году добралась до полуфинала. Во втором круге French Open-2018 Плишкова, посеянная на турнире по шестым номером, в трех партиях справилась со своей соотечественницей Люси Шафаржову - 3:6, 6:4, 6:1.

- Меня ждет тяжелая игра, - призналась Шарапова. - Каролина в этом сезоне здорово играет. Она победила на грунте на большом турнире в Штутгарте. Хорошо выступала в Мадриде и в Риме. Поэтому я должна быть готова и я буду готова.

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