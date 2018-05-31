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31.05.2018 22:55
Рубрика: Спорт

К Донне без почтения

Шарапова одолела Векич на "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7581 (118)
Двукратная чемпионка "Ролан Гаррос" 2012 и 2014 годов Мария Шарапова продолжает борьбу на турнире-2018. Российская теннисистка 12 раз принимала участие в грунтовом "Большом шлеме" и всегда проходила дальше второго круга. Вот и сейчас она не стала нарушать хорошие традиции, одержав победу над хорваткой Донной Векич.
Фото: EPA Мария Шарапова уже провела в Париже два сложных и нервных матча, но готова и дальше бороться изо всех сил. Фото: EPA
Мария Шарапова уже провела в Париже два сложных и нервных матча, но готова и дальше бороться изо всех сил. Фото: EPA

Матч продолжался почти 2 часа и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Шараповой. Путевку в следующий раунд Мария оформила лишь с пятого матчбола.

Фото: Evan Agostini/ Invision/ AP
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- Матч получился достаточно тяжелым и нервным. Не было никакого баланса, только качели "вверх - вниз" и такой эмоциональный гейм в концовке, - призналась Шарапова в интервью телеканалу Eurosport. - Но это была наша первая встреча. Я немного не ожидала, что Донна так будет играть: агрессивно подавать с первого мяча, мощно, здорово. Мне же не очень удавались укороченные, которые важны на грунте. Векич их доставала. Но в конце мне все-таки повезло.

Следующей соперницей Марии станет чешка Каролина Плишкова, которая в прошлом году добралась до полуфинала. Во втором круге French Open-2018 Плишкова, посеянная на турнире под шестым номером, в трех партиях справилась со своей соотечественницей Люси Шафаржову - 3:6, 6:4, 6:1.

Фото: EPA
Дарья Касаткина пробилась в третий круг "Ролан Гаррос"

- Меня снова ждет сложный поединок, - призналась Шарапова. - Каролина в этом сезоне отлично играет. Она победила на грунте на большом турнире в Штутгарте. Хорошо выступала в Мадриде и в Риме. Поэтому я должна быть готова, и я буду готова.

Анастасия Павлюченкова, которая приехала в Париж с титулом из Страсбурга, дальше второго круга пройти не смогла. Причем проиграла она не кому-нибудь, а своей партнерше по выступлению в паре австралийке Саманте Стосур. Накануне девушки обыграли голландку Лесли Керкхове и белоруску Лидию Морозову (6:3, 6:4), а вчера Настя сама уступила в двух партиях - 2:6, 6:7 (1:7).

В пятницу на корты "Ролан Гаррос" выйдут трое россиян. Помимо Шараповой, в третий круг пробились Дарья Касаткина и Карен Хачанов.

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