Двукратная чемпионка "Ролан Гаррос" 2012 и 2014 годов Мария Шарапова продолжает борьбу на турнире-2018. Российская теннисистка 12 раз принимала участие в грунтовом "Большом шлеме" и всегда проходила дальше второго круга. Вот и сейчас она не стала нарушать хорошие традиции, одержав победу над хорваткой Донной Векич.

Мария Шарапова уже провела в Париже два сложных и нервных матча, но готова и дальше бороться изо всех сил. Фото: EPA

Матч продолжался почти 2 часа и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Шараповой. Путевку в следующий раунд Мария оформила лишь с пятого матчбола.

- Матч получился достаточно тяжелым и нервным. Не было никакого баланса, только качели "вверх - вниз" и такой эмоциональный гейм в концовке, - призналась Шарапова в интервью телеканалу Eurosport. - Но это была наша первая встреча. Я немного не ожидала, что Донна так будет играть: агрессивно подавать с первого мяча, мощно, здорово. Мне же не очень удавались укороченные, которые важны на грунте. Векич их доставала. Но в конце мне все-таки повезло.

Следующей соперницей Марии станет чешка Каролина Плишкова, которая в прошлом году добралась до полуфинала. Во втором круге French Open-2018 Плишкова, посеянная на турнире под шестым номером, в трех партиях справилась со своей соотечественницей Люси Шафаржову - 3:6, 6:4, 6:1.

- Меня снова ждет сложный поединок, - призналась Шарапова. - Каролина в этом сезоне отлично играет. Она победила на грунте на большом турнире в Штутгарте. Хорошо выступала в Мадриде и в Риме. Поэтому я должна быть готова, и я буду готова.

Анастасия Павлюченкова, которая приехала в Париж с титулом из Страсбурга, дальше второго круга пройти не смогла. Причем проиграла она не кому-нибудь, а своей партнерше по выступлению в паре австралийке Саманте Стосур. Накануне девушки обыграли голландку Лесли Керкхове и белоруску Лидию Морозову (6:3, 6:4), а вчера Настя сама уступила в двух партиях - 2:6, 6:7 (1:7).

В пятницу на корты "Ролан Гаррос" выйдут трое россиян. Помимо Шараповой, в третий круг пробились Дарья Касаткина и Карен Хачанов.