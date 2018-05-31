Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии

В четверг в Москве министр обороны Сергей Шойгу встретился со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, министры обсудили происходящее в зоне деэскалации на юге Сирии, а также работу на границе.

"Рад приветствовать вас в Москве и возможности обсудить актуальные и злободневные проблемы по сирийскому урегулированию. Нам сегодня необходимо обсудить все, что касается работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует соглашение с Иорданией и США", - сказал Шойгу, отметив, что накопилось "достаточно много вопросов".