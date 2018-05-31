СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель "почувствовала себя обязанной" избраться на четвертый срок, чтобы защитить мировой либеральный порядок после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Такую версию высказывает в своей книге заместитель советника по национальной безопасности экс-президента Барака Обамы Бен Родс. Об этом сообщает газета The New York Times.

В материалах приводится фрагмент беседы Обамы и Меркель. Экс-глава Белого дома сокрушался, что "канцлер осталась совсем одна". Именно в этот момент и была высказана мысль пойти на новый срок "для защиты либеральных ценностей".

Напомним, парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017 года. Победу на них одержал блок ХДС/ХСС, лидером которого является Ангела Меркель. Однако набранных голосов оказалось недостаточно для формирования правительства. Лишь спустя полгода после многочисленных консультаций удалось создать кабинет с бывшим коалиционным партнером СДПГ. Но для этого канцлеру пришлось пойти на значительные уступки, передав социал-демократам ключевые министерства иностранных дел и финансов.