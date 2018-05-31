СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера

Новости

Орловцу дали 9 лет за продажу оружия полицейскому 10:47
Башар Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии 10:32
Калужанку оштрафовали на 300 тысяч рублей за казино на даче 10:27
Знаменитую "Мотолыгу" вооружат ракетами 10:21
ФСБ и МВД ликвидировали подпольных оружейников в 14 регионах России 10:14
Гостиницы оштрафовали на 9 млн рублей из-за роста цен к ЧМ-2018 10:10
Свердловское заксобрание поддержало отмену выборов мэра Нижнего Тагила 10:10
Косачев: Сроки визита Матвиенко в КНДР прорабатываются 10:08
Уничтожение бронетехники ВСУ под Горловкой попало на видео 09:59
Саратовский министр уволился после поездки с нетрезвым водителем 09:58
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57 09:56
ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты к ЧМ-2018 09:51
В КБР в ДТП с маршруткой погиб один человек и 11 пострадали 09:44
Назарбаев пожизненно возглавил совбез Казахстана 09:43
В Симферополе из-за кражи кабеля перестал работать телефон "скорой" 09:36
Штормовое предупреждение в Москве продлено до 31 мая 09:36
Медицинские вертолеты будут летать круглосуточно во время ЧМ в Москве 09:34
Назначен врио главы администрации Тюмени 09:33
Власти США обвинили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария" 09:32
Асад: Сирия может справиться с террористами за год 09:20
Небо над Черногорией будет охранять НАТО 09:19
В Приморье нашли мертвым пропавшего мальчика 09:17
В Нижегородской области 170 тысяч человек остались без света 09:15
В Кузбассе объявили награду за помощь в поиске ребенка 09:14
В Татарстане женщина погибла под слетевшей из-за урагана крышей 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 09:06
Рубрика: В мире

СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера

Текст: Александр Саможнев

Канцлер Германии Ангела Меркель "почувствовала себя обязанной" избраться на четвертый срок, чтобы защитить мировой либеральный порядок после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Такую версию высказывает в своей книге заместитель советника по национальной безопасности экс-президента Барака Обамы Бен Родс. Об этом сообщает газета The New York Times.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Партия "Альтернатива для Германии" подала в суд на Меркель

В материалах приводится фрагмент беседы Обамы и Меркель. Экс-глава Белого дома сокрушался, что "канцлер осталась совсем одна". Именно в этот момент и была высказана мысль пойти на новый срок "для защиты либеральных ценностей".

Напомним, парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017 года. Победу на них одержал блок ХДС/ХСС, лидером которого является Ангела Меркель. Однако набранных голосов оказалось недостаточно для формирования правительства. Лишь спустя полгода после многочисленных консультаций удалось создать кабинет с бывшим коалиционным партнером СДПГ. Но для этого канцлеру пришлось пойти на значительные уступки, передав социал-демократам ключевые министерства иностранных дел и финансов.

Главное сегодня

Асад: Сирия может справиться с террористами за год
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Евгений Кузнецов получил травму в матче с "Вегасом"