СМИ: Трамп введет новые пошлины на европейскую продукцию 31 мая

Белый дом объявит о новых пошлинах на сталь и алюминий из Европы 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal. Напомним, президент США Дональд Трамп пытается заставить страны ЕС пойти на ряд торговых уступок.

В конце апреля в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с американским лидером вопрос возможного введения пошлин и что "решение остается за президентом США".

После этого СМИ сообщили, что Франция, Великобритания и Германия намерены защищать свои торговые интересы и ввести ответные санкции на американскую продукцию. В черном списке оказались рис, кукуруза, апельсиновый сок, виски, сигары, табак, косметика, одежда, продукция сталелитейной промышленности.