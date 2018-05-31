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31.05.2018 17:15
Рубрика: В мире

Совет Россия - НАТО собрался после длительного перерыва

Текст: Игорь Дунаевский
Совет Россия - НАТО (СРН) провел в Брюсселе первое с осени 2017 года заседание на уровне послов. Представители России и стран альянса обсудили ситуацию на Украине, снижение рисков конфронтации и повышение прозрачности военных учений в Европе.

Источник сообщил агентству ТАСС, что с российской стороны прозвучали вопросы по планируемым на осень учениям альянса Trident Juncture 2018, которые станут крупнейшими маневрами такого рода за последние годы. В них примут участие более 40 тысяч военнослужащих НАТО и государств-партнеров. Кроме того, в первой половине июня пройдут учения "Взмах сабли" в Польше и Прибалтике с участием бронетанкового подразделения сухопутных сил США, в которое входят 85 танков М1 "Абрамс" и около трех тысяч пехотинцев.

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После воссоединения Крыма с Россией и вспыхнувшего на Украине конфликта в 2014 году страны НАТО полностью приостановили сотрудничество с Москвой. Но затем в Брюсселе осознали, что перекрытие каналов диалога создает лишние риски и вредит безопасности самих членов альянса. С тех пор НАТО провозгласило так называемый двойной подход, заключающийся в мерах по сдерживанию России и параллельном диалоге с ней.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг за последний месяц неоднократно заявлял о заинтересованности в контактах с РФ, назвав совет "важной площадкой". В интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel он признал, что диалог с Россией складывается непросто, но "очень важен" для НАТО, а потому его необходимо продолжать и учиться управлять им: "Контакты с Москвой необходимы для снижения напряженности и улучшения отношений". "Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений", - сказал Столтенберг в интервью французской Le Figaro, добавив, что в бытность премьер-министром Норвегии "убедился в возможности" продуктивного диалога с российским руководством. Генеральный секретарь альянса выступает за "снижение рисков возможных военных инцидентов, которые с учетом существующей напряженности могут привести к возникновению опасных ситуаций".

Вместе с тем руководство НАТО не отказывается от своей непримиримой позиции в отношениях с Россией. Использование площадки СРН для нападок на Москву неоднократно вызывало разочарование у России, настаивавшей, что на повестке Совета Россия - НАТО должны быть вопросы, связанные с безопасностью РФ и стран Европы. Бывший постпред РФ при НАТО Александр Грушко скептически оценил результаты последнего заседания в октябре 2017 года. По его мнению, конкретных результатов оно не принесло. А постпред РФ при ЕС Владимир Чижов недавно заявил агентству ТАСС, что позитивная повестка СРН "практически нулевая".

Фото: AFP/ Wojtek Radwanski / AFP PHOTO
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Из-за дефицита конструктива заседания СРН не приобрели регулярного характера, хотя встречи совета на уровне послов были возобновлены после двухлетнего перерыва еще в апреле 2016 года. До 2014 года такие заседания проводились не реже раза в месяц, а дважды в год проходили встречи на министерском или высшем уровне. За последние два года СРН провел лишь семь встреч на уровне послов. Совет Россия - НАТО был учрежден в 2002 году и стал главной площадкой для диалога и координации между РФ и странами альянса.

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