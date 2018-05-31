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31.05.2018 18:52
Рубрика: Экономика

Стальные нервы

США поставили Евросоюз перед выбором: торговая война либо уступки
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
Повышение США ввозных пошлин на сталь и алюминий заставит Евросоюз выбирать между ответными санкциями или уступками. От европейцев могут потребовать расширить закупки американских товаров, в частности нефти, считают эксперты.

Таможенные пошлины в 25 процентов на сталь и в 10 процентов на алюминий для Евросоюза, а также Канады и Мексики вступают в силу в ночь на 1 июня, сообщил накануне американским СМИ министр торговли США Уилбур Росс.

Пошлины были введены в конце марта, но ЕС получил отсрочку. Продлевать ее США не стали.

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Европейцев склоняли к переговорам. В пример им даже приводили сговорчивых китайцев. В ответ на заявления США о введении повышенных пошлин на китайские товары в КНР сначала анонсировали ответные меры, но затем уступили. В мае Китай предложил расширить экспорт американской продукции. Правда, США это не впечатлило, 29 мая Белый дом сообщил, что 25-процентные пошлины все же будут введены на 50 миллиардов долларов.

Для Евросоюза результат американо-китайских переговоров может быть поучительным примером. США в целом сейчас занимают довольно жесткую позицию, и договориться с ними сложно, поясняет научный сотрудник международной лаборатории исследований РАНХиГС Евгений Гущин.

В сложившейся ситуации важны не сами по себе пошлины, а торг, отмечают эксперты. США угрожают пошлинами, если европейцы не присоединятся к санкциям против России, которые сейчас они будут продвигать, говорит профессор факультета экономических наук НИУ "Высшая школа экономики" Иван Родионов. "При этом президент Дональд Трамп совершенно беззастенчиво заявляет о поддержке американского бизнеса и пытается переориентировать снабжение Европы энергоносителями с России на США", - поясняет эксперт.

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Евросоюз может теперь выбрать вариант ответных мер, о чем, кстати, уже заявлялось неоднократно. Еще в апреле еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем обещала, что в ответ ЕС ведет пошлины на американскую сталелитейную продукцию, джинсы, виски, мотоциклы и подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). В конце мая канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила намерения стран Евросоюза защищать свои интересы.

Например, в ЕС могут повысить пошлины на американский алкоголь, табак, продукцию сталелитейных предприятий, говорит доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Перельман. В таком случае окажется, что США выступают против всех основных игроков. Это могло бы сблизить позиции России и Евросоюза, добавляет Евгений Гущин. "По крайней мере Россия будет выступать наблюдателем, если Евросоюз подаст иск во Всемирную торговую организацию. Возможна и совместная подача иска к США", - говорит эксперт.

К тому же Россия уже обзавелась правовыми механизмами введения ответных санкций по отношению к США. Совет Федерации накануне одобрил закон о контрсанкциях.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Скорее всего, страны Евросоюза на открытое противостояние с США не пойдут. К тому же конфликт может окончательно расшатать механизмы ВТО, которую Дональд Трамп считает неэффективной организацией.

Между тем в международной торговле явно наметился кризис. В краткосрочной перспективе само по себе введение повышенных пошлин, как и новая отсрочка, вызовут колебания на рынках, отмечает Евгений Гущин. Выгоды из этого извлекут только биржевые спекулянты.

В долгосрочной перспективе конфликт может нарастать. США, обеспокоенные растущим внешнеторговым дефицитом, будут стремиться укрепить свои позиции любыми способами. Но другие участники мировой торговой системы пока не смогут противопоставить что-либо действенное. Ситуация будет нестабильной, отмечают эксперты.

России стоит накапливать собственные ресурсы и развивать отношения с торговыми партнерами. Кроме того, необходимо формировать консолидированную позицию бизнеса для защиты своих интересов в мировой торговле. Пока такой позиции нет, отмечает Иван Родионов.

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