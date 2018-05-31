Новости

Рауль Кастро впервые появился на публике после операции 21:46
Макрон назвал введение США пошлин на сталь и алюминий незаконным 21:40
Премьер Канады назвал пошлины США "абсолютно неприемлемыми" 21:25
Финляндию обеспокоило решение США ввести пошлины на сталь 21:20
ЛНР: Киев скрывает истинные потери в Донбассе 21:10
Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии‍ 21:06
Трамп заявил, что "будет очень рад" снять санкции с КНДР 21:06
Украинские силовики дважды нарушили перемирие в Донбассе 20:57
Захарова: Киев надеялся вызвать высылку дипломатов РФ из стран Запада 20:55
Джонни Депп врезался в стену в Санкт-Петербурге 20:50
Украинские школьники упали в обморок после речи Порошенко 19:56
Оззи Осборн признался в любви к России 19:55
В московском метро произошел технический сбой 19:51
Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора 19:50
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing 19:37
Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования 19:33
Курс евро расчетами "завтра" вырос 19:31
СМИ "уличили" Джоли в длительной любовной связи с актером Хиддлстоном 19:26
Беларусь заняла 35-е место в рейтинге стран счастливого детства 19:20
Фильм "Тяжелые времена в отеле "Эль-Рояль" обзавелся первыми кадрами 19:10
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией 19:08
МИД РФ: Киевские власти зачищают информационное поле 19:00
Авакова шокировал международный отклик на "воскрешение" Бабченко 18:58
В Москве найден мертвый младенец 18:56
"Яндекс" начнет прокладывать веломаршруты 18:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 20:52
Рубрика: Спорт

Мяч летит в Токио

Стали известны принципы отбора на Игры-2020
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
На Кипре прошла ежегодная Генеральная ассамблея ФИБА-Европа, на которой собрались представители европейских федераций - членов ФИБА. Среди ее участников был и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Как сообщили в пресс-службе Российской федерации баскетбола, на заседании были подчеркнуты обязательства для женских сборных, которые участвуют в квалификации чемпионата Европы. Теперь каждая страна обязана обеспечивать прямые трансляции домашних матчей.

Большое внимание было уделено мини-баскетболу. Начиная с этого года будет проводиться множество фестивалей и различных турниров. В настоящий момент идет работа над международными правилами мини-баскетбола. Они в первую очередь должны быть очень доступными и свободными, чтобы дети могли получать удовольствие от игры.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Реал" выиграл баскетбольную Евролигу
Новым главой Олимпийского комитета России стал Станислав Поздняков

На ассамблее обсуждалось множество вопросов. В первую очередь - квалификационный турнир мужского Кубка мира-2019. Были приведены цифры по первым двум "окнам" и отмечен огромный успех - несмотря на то, что большинство сборных не смогли сыграть в сильнейших составах. Аналитические выкладки показали, что среди всех спортивных соревнований больше упоминаний имеет только чемпионат мира по футболу.

Также было отмечено, что в Европе все больше городов оказывается вовлечено в проведение матчей. В качестве примеров обширной географии были отмечены несколько стран, в том числе и Россия.

Другим важным вопросом ассамблеи стали критерии отбора команд по баскетболу 3х3 на Олимпийские игры в Токио-2020. Было подчеркнуто, что эта олимпийская дисциплина станет полноценной, а не пробной. На Олимпиаде выступит по 8 мужских и женских сборных. ФИБА предложила свою систему отбора МОКу, который теперь должен ее утвердить. Она предполагает отбор как по рейтингу стран в баскетболе 3х3, так и через квалификационные турниры (участие в которых также будет зависеть от рейтинга). Рейтинг стран, по которому должен производиться отбор, будет зафиксирован 1 ноября 2019 года. В него попадут результаты топ-100 игроков данной страны за последние 12 месяцев.

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией
Исполнитель "убийства" Бабченко раскрыл свою личность
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing
ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов