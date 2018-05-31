На Кипре прошла ежегодная Генеральная ассамблея ФИБА-Европа, на которой собрались представители европейских федераций - членов ФИБА. Среди ее участников был и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Как сообщили в пресс-службе Российской федерации баскетбола, на заседании были подчеркнуты обязательства для женских сборных, которые участвуют в квалификации чемпионата Европы. Теперь каждая страна обязана обеспечивать прямые трансляции домашних матчей.

Большое внимание было уделено мини-баскетболу. Начиная с этого года будет проводиться множество фестивалей и различных турниров. В настоящий момент идет работа над международными правилами мини-баскетбола. Они в первую очередь должны быть очень доступными и свободными, чтобы дети могли получать удовольствие от игры.

На ассамблее обсуждалось множество вопросов. В первую очередь - квалификационный турнир мужского Кубка мира-2019. Были приведены цифры по первым двум "окнам" и отмечен огромный успех - несмотря на то, что большинство сборных не смогли сыграть в сильнейших составах. Аналитические выкладки показали, что среди всех спортивных соревнований больше упоминаний имеет только чемпионат мира по футболу.

Также было отмечено, что в Европе все больше городов оказывается вовлечено в проведение матчей. В качестве примеров обширной географии были отмечены несколько стран, в том числе и Россия.

Другим важным вопросом ассамблеи стали критерии отбора команд по баскетболу 3х3 на Олимпийские игры в Токио-2020. Было подчеркнуто, что эта олимпийская дисциплина станет полноценной, а не пробной. На Олимпиаде выступит по 8 мужских и женских сборных. ФИБА предложила свою систему отбора МОКу, который теперь должен ее утвердить. Она предполагает отбор как по рейтингу стран в баскетболе 3х3, так и через квалификационные турниры (участие в которых также будет зависеть от рейтинга). Рейтинг стран, по которому должен производиться отбор, будет зафиксирован 1 ноября 2019 года. В него попадут результаты топ-100 игроков данной страны за последние 12 месяцев.