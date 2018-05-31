Трамп обсудил с моделью Ким Кардашьян тюремную реформу

Президент США встретился в Белом доме с Ким Кардашьян. Американская фотомодель и телеведущая пришла к Дональду Трампу, чтобы обсудить реформу пенитенциарной системы.
"Прекрасная встреча. Говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", - написал Трамп в Twitter. В ходе беседы был затронут и вопрос помилования 63-летней Элис Мэри Джонсон. Суд приговорил ее к пожизненному сроку за торговлю наркотиками. Женщина провела в тюрьме больше двадцати лет, сообщает ТАСС.
Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.