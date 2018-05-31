Трамп обсудил с моделью Ким Кардашьян тюремную реформу

Президент США встретился в Белом доме с Ким Кардашьян. Американская фотомодель и телеведущая пришла к Дональду Трампу, чтобы обсудить реформу пенитенциарной системы.

"Прекрасная встреча. Говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", - написал Трамп в Twitter. В ходе беседы был затронут и вопрос помилования 63-летней Элис Мэри Джонсон. Суд приговорил ее к пожизненному сроку за торговлю наркотиками. Женщина провела в тюрьме больше двадцати лет, сообщает ТАСС.

