Три пути в издательство для начинающего литератора

Как опубликовать роман или хотя бы стихотворение? Разместить в Сети? Да, конечно. И совершенно бесплатно. Но хотелось бы выпустить книгу. Книга - это совсем не то же, что публикация в блоге. Книга - это как минимум без пяти минут признание: твое творчество настолько интересно тысячам читателей, что они готовы платить за него деньги.

Через какие тернии приходится пробираться начинающим авторам по дороге к успеху? На прошедшем в Сочи Евразийском литературном фестивале "ЛиФФт-2018" корреспонденту "РГ" объяснили, что к опубликованию книги ведут три пути.

Путь первый

Прийти в издательство можно разными путями. Как утверждают специалисты отрасли, самый простой из них, но в то же время чаще всего самый длинный - это прислать рукопись по электронной почте. Адрес нужного отдела в зависимости от жанра и типа текста найдется на сайте издательства. Произведение будет передано внештатному рецензенту, который после прочтения выдаст свой вердикт-рекомендацию. Ведь именно он советует редактору, читать присланное далее или же нет...

- Так осуществляется первый отсев. Потому что все люди имеют разный уровень подготовки и таланта, - объясняет начальник отдела современной прозы крупного московского издательства Ольга Аминова. - Понятно, что эта обязательная программа займет очень много времени. Представьте, в день в издательство поступает до тысячи рукописей. Но такого количества рецензентов, которые могли бы каждый день читать по одной рукописи, нет. Копится определенный массив этих текстов, передается, ожидается, когда будет написана рецензия. Иногда авторы ждут своего часа до года.

Кстати, далее процесс тоже может идти мелкими шажками. Ведь редактор, даже если рецензент очень быстро ознакомился, выполняет ряд обязательных функций и приступить к чтению рекомендованного текста может только в определенный день, в свободное от остальной работы время. Позже он либо соглашается с мнением рецензента, либо не соглашается. И тогда ставится некая точка или многоточие в общении с автором.

Если у специалиста есть интерес, он сам связывается с писателем. Звонит или пишет на его электронный адрес. И только после общения с автором, когда появляется возможность понять его намерения, ожидания, интересы, можно выйти на финальный этап. Заключению договора предшествует также доработка рукописи по замечаниям редактора.

Не связались - значит стоит попробовать в следующий раз и с другим текстом. Еще один важный момент - это неоглашение рецензий. Разумеется, начинающим было бы полезно получить обратную связь и узнать экспертное мнение. Но у большинства издательств на это попросту нет ресурсов.

Впрочем, в России хотя бы существует способ самостоятельно обратиться в издательство. Хоть он во многом и не гуманен. На Западе же и такого варианта нет, а пообщаться с редактором можно только через литературного агента.

Обучение в школах литературного мастерства принесет нужные знакомства. Фото: REUTERS

Путь второй

Есть и более сложный, но в то же время и более эффективный способ удачного старта. Для этого необходимо найти уже издающегося автора. Процесс не из простых. Мало просто найти нравящиеся тексты в книжных магазинах и узнать, где они изданы... Главное - познакомиться с ним лично, заинтересовать его собой и своим произведением. Если же такой человек даст свое одобрение и рекомендацию, дело пойдет быстрее.

По такому пути, к примеру, пошла и участница Евразийского литературного фестиваля, современный прозаик Эра Ершова (Елена Биндер). Как выяснилось, начав писать в 35 лет, она издавалась под девичьей фамилией своей матери. Даже успела выпустить две книги. Но увы, по каким-то причинам ее проза осталась не замеченной широким кругом читателей. Тогда писательница обратилась к своим знакомым, которые передали ее тексты известной актрисе театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Вере Глаголевой. Ее они так "зацепили", что даже родилась идея снять фильм по одному из рассказов. Позже нашлись общие знакомые и рекомендовавшие ее произведения определенному издательству, с которым она сейчас, и успешно, работает.

Путь третий

Еще одна возможность познакомиться с издателем - это участие в литературных фестивалях, на которых собираются не только писатели, но и редакторы. Здесь многие рассказывают о себе и зачитывают свои тексты. Не менее действенным оказывается и обучение в школах литературного мастерства. Именно сюда редакторы приходят в поиске новых талантов. Так случилось и с участницами семинара Татьяны Толстой "Пишем детектив". Пять девушек после обучения объединились под одним псевдонимом - Мария Долонь. Для издательства это было настоящим открытием. Не каждый день встретишь досконально проработанный сюжет и героев, да еще и написанные не одним человеком, а целой группой. Как признаются сами писательницы, они "на одной волне, трудно сказать, где чья идея".

Авторитетно

Три условия успеха книги от издателя Виктора Пелевина Ольги Аминовой

1. В рукописи лучше обращаться к актуальной теме или же самостоятельно ставить проблему, которая раньше не осознавалась как проблема. Эта идея должна присутствовать на протяжении всего произведения.

Иногда читаешь текст и признаешь, что создан он хорошо. Дивные образы и приемы. Но после чтения все как-то быстро выветривается и не можешь вспомнить, о чем же был текст. Так случается, когда внутри нет идеи, а автор лишь обрабатывает жизнь, обладая неким талантом.

Ольга Аминова (справа): Хороший автор должен думать, что спасает мир.

2. Хороший автор всегда думает, что его книга спасает мир. Без этой сверхзадачи не может быть яркого произведения. Прежде всего создатель хочет дать некий совет, рецепт, видение или взгляд читателю, который поможет ему в этом мире чувствовать себя счастливее.

3. Без харизматичного героя никуда. Он должен вызывать эмпатию, интерес и восхищение. Возможно, в нем будет очень много узнаваемых черт. Людям всегда интересно читать о самих себе. При этом ему совершенно не обязательно быть идеальным. Но в герое все же и должна быть какая-то исключительная черта, которая, с одной стороны, и роднит с предшествующими ему персонажами, но в то же время отличает его от них.