Украинские школьники упали в обморок после речи Порошенко

Во время выступления президента Петра Порошенко на линейке в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области нескольким детям стало плохо, сообщает информагентство УНН.

"Нескольким детям стало плохо, несмотря на то, что было обеспечено большое количество воды для питья и дети находились в тени до начала мероприятия", - уточнили в областной администрации.

Это уже не первый подобный случай. Ранее знаменосцу почетного караула стало плохо во время выступления президента Порошенко на праздновании годовщины Нацгвардии.