Украинские силовики дважды нарушили перемирие в Донбассе

Подразделения украинской армии два раза открывали огонь по территории ЛНР, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Наиболее интенсивному обстрелу подверглись населенные пункты Желобок, Калиново, Донецкий и Пришиб. При бомбардировках применялись минометы калибром 120 миллиметров, БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Наличие пострадавших и материальный ущерб уточняются, говорится в заявлении.

Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу "пасхальное" перемирие, однако, несмотря на это, нарушения режима прекращения огня продолжаются.