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31.05.2018 12:00
Рубрика: Экономика

"Умные" онлайн-кассы помогут увеличить прибыль предпринимателям

Текст: Виталий Ахмеров
В России продолжается поэтапное внедрение онлайн-касс. Зачастую бизнесмены воспринимают необходимость их покупки как очередную повинность, навязанную государством. Однако если подойти к выбору ответственно, новая касса поможет сэкономить деньги, время и нервы, а также повысить прибыль и эффективность управления бизнесом.
"Умной" кассу делает ее программное обеспечение. Фото: ООО "Облачный ритейл" "Умной" кассу делает ее программное обеспечение. Фото: ООО "Облачный ритейл"
"Умной" кассу делает ее программное обеспечение. Фото: ООО "Облачный ритейл"

Онлайн-кассы бывают разными. Одни (автономные) просто регистрируют операцию, печатают чек и отправляют информацию в Федеральную налоговую службу (ФНС). Для государства этого достаточно. Другие - умные кассы (смарт-кассы) - снабжены передовым программным обеспечением и имеют целый ряд дополнительных опций, призванных облегчить предпринимателю жизнь. Они лишь немного дороже автономных, но помогают зарабатывать больше. Главное - правильно выбрать умную кассу, ведь их возможности тоже отличаются.

"Мозг" кассы - это ее программное обеспечение. Некоторые из представленных сегодня на рынке продуктов вышли далеко за пределы собственно кассовых функций, предлагая пользователям товароучетную систему, позволяющую полностью автоматизировать торговлю.

К примеру, товароучетная система LiteBox (Лайтбокс) ведет остатки товара в магазине, вместо товароведа формирует заявки для поставщиков, помогает контролировать неликвидный товар и пересортицу, проводить инвентаризацию без закрытия магазина и оценивать эффективность работы персонала за счет анализа выручки, среднего чека и количества продаж в его смену. В программе имеются шаблоны для создания всех предусмотренных законодательством документов. Это позволяет оптимизировать штатную численность предприятия, а, значит, экономить и фонд оплаты труда.

Умная касса сама формирует и отправляет в ФНС необходимую отчетность, избавляя от необходимости тратить человеко-часы на бумажную волокиту - ведение журналов и составление отчетов. Здесь реализовано автоматическое выравнивание остатков на складе магазина и в ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе), функционал "Вскрытие тары" на кассе, запрос нечитаемой марки, формирование алкодекларации, запрет на продажу, автоматическое ограничение на продажу алкоголя по дням недели и часам.

Товароучетный сервис LiteBox ведет работу с пересортом, автоматически рассчитывает заказы, исходя из скорости продаж товара, его остатков на складе и графика поставок. Также можно автоматически назначать как фиксированные цены, так и наценки (индивидуально на товар или на выбранные группы товаров, собранные по категориям, поставщикам или по магазинам, если их несколько). Настройки в системе проводятся разово, а далее при приемке товара они применяются автоматически.

Еще одна разработка LiteBox - глобальный справочник товаров, состоящий более чем из 700 тысяч наименований товаров (база постоянно пополняется). Он нужен для того, чтобы быстро и без ошибок занести новый товар в номенклатуру. Требуется отсканировать штрих-код товара, и система сама найдет его в своей базе, заведет на него карточку. Такие кассы умеют управлять программами лояльности - скидками и бонусами для постоянных клиентов. Оплатить товар или услугу через такую кассу клиент может наличными, картой или с помощью мобильного платежного сервиса. В интерфейсе кассы есть панель избранных товаров - она помогает быстро, нажатием одной кнопки, продавать самые ходовые позиции. Если к кассе подключены весы, то она "видит" вес товара и автоматически рассчитывает его стоимость в чеке. Калькуляторы и ручной подсчет стоимости весового товара больше не нужны.

По словам руководителя ООО "Алколидер" Ларисы Синицыной, внедрение LiteBox на ее предприятии позволило оптимизировать бизнес-процессы, существенно экономить время и деньги. - Больше не нужно вручную составлять налоговую отчетность, вести журнал учета продаж. Это делает программа. Автоматически формируется наценка на товары, это экономит время, - говорит Лариса. - Благодаря использованию умной кассы мы можем быть уверены, что ни в чем не нарушим требования законодательства, а, значит, сэкономим на тех же штрафах.

Для обслуживания кассового оборудования LiteBox предпринимателю не придется держать в штате отдельного специалиста, потому что компания оказывает своим клиентам круглосуточную техническую поддержку, а обновления программы проходят автоматически (в облачных технологиях такое возможно).

По мере широкого распространения умных касс на предприятиях торговли, LiteBox накапливает большой массив информации по различным видам торговли. Чтобы использовать этот массив данных во благо развития бизнеса своих клиентов, компания в 2019 году намерена его анализировать по структуре чека, величине наценок на группы товаров, активности спроса и т.д. И предоставлять в виде "подсказок" своим клиентам, которые смогут, ориентируясь из них, повышать эффективность своего бизнеса.

Стоит отметить, что подобные аналитические системы из-за своей дороговизны сегодня используют только крупные торговые сети. LiteBox же нацелен сделать возможность использования серьезных аналитических данных доступной даже для малого бизнеса.

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