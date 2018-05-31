Фестиваль открылся на Главной сцене выступлением Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением дирижера Александра Соловьева. Для нас важно, что в концерте участвовали молодые солисты, так как Фонд Владимира Спивакова многие годы поддерживает одаренных детей.

Суперфинал конкурса юных чтецов "Живая классика" пройдет на Главной сцене 1 июня в 11.00. Кирилл Литвинчук покорил всех в прошлом году. Фото: Сергей Михеев / РГ

В детской программе днем будем вспоминать Сергея Михалкова, Бориса Заходера, Николая Носова, Виктора Драгунского, а в вечерней - отдадим дань великим "взрослым" поэтам и писателям. По традиции один из вечеров проведем с командой МХТ им. Чехова, которая представит программу "Круг чтения", посвященную памяти Андрея Вознесенского.

Впервые свою работу на Красной площади покажет Государственный театр наций: "Тамбовскую казначейшу" Лермонтова, сатиру Алексея Толстого "Сон Попова" и фантазию Давида Самойлова "Струфиан" прочтет народный артист России Авангард Леонтьев.

На нашей сцене впервые - Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда и музыканты ансамбля представят московскую премьеру программы "Моцарт и Сальери". За пультом - маэстро Юрий Башмет.

Гостей фестиваля ждут литературно-музыкальные вечера с участием прим мировой оперной сцены Надежды Кучер и Олеси Петровой. Специальную программу для вечера пятницы готовит пианист-виртуоз Борис Березовский.

1 июня утром ждем всех на суперфинал "Живой классики", а днем - специально для маленьких зрителей подготовлена звездная презентация серии книг "AnimalBooks".

3 июня отметим 150-летие Максима Горького литературной программой "Знакомый незнакомец" в режиссуре Марины Брусникиной. Понять и расслышать Горького помогут писатель Павел Басинский, поэт Андрей Родионов, писатель и ректор Литинститута Алексей Варламов, актеры Евгений Киндинов, Кристина Бабушкина.

Завершит фестиваль авторская программа скрипачки Елены Ревич, посвященная поэтам-юбилярам Владимиру Маяковскому и Николаю Заболоцкому. Вместе с ней выступят пианистка Полина Осетинская, музыканты ансамбля "Персимфанс" и актер МХТ Анатолий Белый.

Не пропустите

2 июня, 15.00. Главная сцена

Актеры Агриппина Стеклова и Виктор Добронравов прочитают отрывки из детских сочинений Даниила Хармса и Иосифа Бродского, которые проиллюстрировал лауреат премии Андерсена, художник Игорь Олейников.

2 июня, 19.30. Главная сцена

"Стихи не пишутся - случаются...". Актеры МХТ им. А.П. Чехова представит программу из цикла "Круг чтения", посвященную 85-летнему юбилею Андрея Вознесенского. Прозвучат стихи, проза, мемуары, эссе, фрагменты интервью.