В Италии арестовали вице-префекта острова Эльба

Финансовая гвардия итальянского города Ливорно (область Тоскана) провела спецоперацию под кодовым названием "Вице-король", в рамках которой под арестом оказались вице-префект острова Эльба 61-летний Джованни Давети и один из членов влиятельной калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета", имя которого на данный момент не разглашается.

Как сообщает информационный портал RaiNews24 со ссылкой на представителя прокуратуры Ливорно, вице-префекту, его подельнику из "Ндрангеты, а также еще семи членам этого преступного сообщества предъявлены обвинения в крупномасштабной контрабанде 9 тонн сигарет, финансовых махинациях, в уклонении от уплаты акцизов на алкогольную продукцию и незаконном хранении взрывчатых веществ. У правоохранителей также имеется информация, согласно которой мафиозо имеет непосредственное отношение к громкому делу об убийстве прокурора Турина Бруно Качча 1983 году.

Не исключено, что в ближайшие дни данное дело приобретет еще больший резонанс. В настоящее время, в рамках расследования, по которому в качестве фигурантов проходят 27 человек, осуществляются массовые обыски сразу в семи регионах Италии.

Подобные рейды на Апеннинах далеко не редкость. Они проводятся правоохранительными органами в среднем по одному-два раза в неделю, но к ощутимым результатам полицейские спецоперации пока не приводят. Итальянским властям бороться против мафии необычайно трудно, по той простой причине, что ее деятельность строится по принципу "большой семьи". Итальянская мафия - это своеобразное государство в государстве, живущее своей жизнью и не признающее официальных властей. Согласно местному законодательству, осудить преступника возможно только если его взяли с поличным, либо против него на суде даются свидетельские показания. Последний вариант практически полностью исключен, так как ни одна мать не заявит против сына в суде, и ни один брат не пойдет против брата. Исходя из этой же логики, показания друг на друга не могут давать члены даже враждующих кланов - закон "омерты" ("круговой поруки") предписывает смерть за подобные деяния.

Ситуация усугубляется еще и тем, что за последние годы мафия все чаще стала прибегать к продвинутым цифровым технологиям, с помощью которых этот "спрут" не только проникает в ранее недосягаемые для него области (сельское хозяйство, ресторанный и гостиничный бизнес, а также банковская сфера и финансы), но и серьезным образом расширяет контакты. В частности, в последнее время все чаще ведутся разговоры о том, что итальянские мафиозные кланы активно сотрудничают с террористами.

Комментарий

Франко Роберти, бывший национальный прокурор по делам мафии Франко Роберти:

- По итогам многочисленных расследований мы выяснили, что пути мафии и международных террористических структур часто пересекаются и между ними сложился определенный альянс. В частности, они вместе установили контроль над сетью, поощряющей незаконную иммиграцию, а также занимаются трафиком запрещенных наркотических веществ. Напомню, что теракт, который произошел в Мадриде 11 марта 2004 года, был профинансирован за счет незаконного трафика гашиша, а также за счет отмывания денег.