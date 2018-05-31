Из запланированных семи этажей здания детской онкологии к лету 2018-го построено всего четыре. Фото: Евгения Евреинова

В Бишкеке приостановлено строительство нового здания детской онкологии и гематологии, которое должно располагаться на территории Национального центра онкологии и гематологии. В правительстве уверяют, что работы обязательно продолжатся, как только возобновится финансирование проекта. Но когда это произойдет, неясно.

Учитывая реальные возможности

Строительство началось в октябре 2017-го. Капсулу в фундамент корпуса заложил Алмазбек Атамбаев, будучи еще президентом республики. Он же обязал присутствовавшего при этом главу Госстроя КР Бакыта Абдиева закончить работы к 17 сентября 2018 года. "Это день моего 62-летия. Пусть будет твоим подарком", - сказал Атамбаев.

По мнению специалистов, если бы возведение корпуса не было приостановлено, то здание детской онкологии и гематологии, скорее всего, было бы сдано в эксплуатацию к указанному бывшим главой государства сроку. Но к сегодняшнему дню готов лишь четырехэтажный каркас. Всего же в здании должно быть семь этажей.

О том, что работы на объекте прекратились, сообщил бывший премьер-министр КР Сапар Исаков. Он попросил действующего главу правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева обратить внимание на этот факт. Позднее кабинет министров разместил на официальном интернет-сайте следующее сообщение: "Строительство нового корпуса для отделений детской онкологии и гематологии будет продолжено и завершено. Стоимость объекта составляет 601 миллион сомов (без оснащения и медицинского оборудования). В 2017 году выделено 70 миллионов и в марте 2018 года - 30 (при плане 50 миллионов). В настоящее время стройка временно приостановлена до возобновления финансирования. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрою) поручено проводить работы строго по утвержденным нормам и правилам, при этом учитывая реальные возможности финансирования проекта из государственного бюджета".

Отсутствие преемственности

Корреспондент "РГ" попытался узнать, когда планируется возобновить выделение средств, но потерпел неудачу. По словам директора Национального центра онкологии и гематологии Эрниса Тилекова, такой информации у него нет. "Мы только принимаем готовый объект. Все, что связано с финансированием, - компетенция Госстроя", - сказал он.

В Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявили: добавить к тому, что уже сказано в сообщении кабинета министров, нечего.

По мнению республиканского политолога, бывшего начальника управления финансового контроля и противодействия коррупции министерства финансов КР Бакыта Бакетаева, речи о том, чтобы успеть возвести здание к установленному сроку, не идет.

- Объект может превратиться в долгострой. Дело в том, что в самый разгар реализации проекта в республике произошла смена правительства. На многие должности пришли новые люди. Наверняка сейчас пересматривается сумма средств, необходимая для строительства здания, и порядок их выделения. Так, к сожалению, было всегда - отсутствие преемственности одна из проблем кабинета министров республики, - отметил он.

Коррупционные риски

Другой важный проект, реализация которого затягивается, - покупка медицинских аппаратов для лечения онкобольных. Средства на приобретение оборудования - 10 миллионов долларов - еще в 2017 году выделила золотодобывающая компания "Кумтор". Часть денег в размере семи миллионов долларов поступила на счет Фонда поддержки онкологической службы при министерстве здравоохранения. По словам председателя фонда Нургуль Аднаевой, было определено, какое именно оборудование необходимо купить. В этот список вошли линейный ускоритель, магнитно-резонансный томограф, наркозный дыхательный аппарат, многофункциональная медицинская кровать.

- Материально-техническая база онкологического центра безнадежно устарела. Пациенты не имеют возможности обследоваться и лечиться с использованием инновационных технологий, что напрямую отражается на показателях заболеваемости в стране. Даже хорошие врачи мало что могут, если нет высокотехнологичного оборудования. Как они должны лечить, проводить профилактику, выявлять заболевания? Поэтому решение приобрести оборудование - важное и правильное, - отмечает она.

Вскрытие тендерных документов планировалось провести в апреле 2018-го. Но за несколько дней до события тендер отменили. Причина - недовольство некоторых депутатов парламента тем фактом, что средства на приобретение оборудования перевели фонду, а не в бюджет республики. По мнению парламентариев, деньги могли быть использованы не по назначению.

- Коррупционные риски? Их нет. Все прозрачно, все проходит через портал госзакупок. Никто из сотрудников фонда не получает зарплату, люди работают на общественных началах. Это некоммерческая организация, - утверждает Нургуль Аднаева.

В беседе с корреспондентом "РГ" она рассказала, что теперь вместе с коллегами ждет распоряжения правительства о переводе денег в Фонд обязательного медицинского страхования.

- Оттуда средства направят в Национальный онкологический центр. Мы же будем помогать при покупке оборудования. Проблема в том, что на все это уйдет время, которое для онкологических больных драгоценно, - пояснила она.

Когда появится правительственное распоряжение - неизвестно, как, впрочем, и то, когда возобновится финансирование строительства здания детской онкологии и гематологии.

Кстати



По данным Национального статистического комитета КР на 2017 год, на первом месте по смертности сердечно-сосудистые заболевания, на втором - онкологические.

Вместе с тем

Онкологическими заболеваниями чаще всего страдают киргизстанцы, проживающие в Чуйской области республики. Ежегодно 132 из 100 тысяч человек ставят соответствующий диагноз. На втором месте Бишкек - 118 человек из 100 тысяч. На третьем Иссык-Кульская область - 110 из 100 тысяч.

Самой распространенной формой онкологических заболеваний, которыми страдают мужчины в Киргизии, является рак желудка. Затем следуют рак легкого, печени, кожи. У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, шейки матки и желудка.

Ежегодно в Киргизии фиксируется почти пять тысяч новых случаев онкозаболеваний. Более половины людей с диагнозом "рак" умирают в первый год после выявления недуга.