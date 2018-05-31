Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта (ГАМФКиС) Киргизии выступило с предложением создать в республике национальное антидопинговое агентство и специальное медицинское учреждение для контроля за состоянием здоровья ведущих спортсменов страны.

Сегодня борьба с использованием спортсменами запрещенных веществ в Киргизии регламентируется только приказом госагентства от восьмого июля 2016 года. Документ появился на свет перед Летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Согласно ему, персональную ответственность за применение допинга несут спортсмен, главный и старший тренеры сборной и врач.

Несмотря на то что перед главным событием в мире спорта был издан подобный приказ, анализ киргизского тяжелоатлета Иззата Артыкова, завоевавшего бронзовую медаль на играх, выявил стрихнин. Допинг-проба, взятая у него после выступления, дала положительный результат на наличие запрещенного вещества. Атлета дисквалифицировали и лишили награды. Каким образом стрихнин попал в организм спортсмена, так и не выяснили.

Что касается ответственности, то, как выяснилось позже, у местных федераций по видам спорта есть право не исполнять приказы госагентства, так как их организационно-правовая форма существования - общественные объединения.

- К сожалению, за последние годы участились случаи применения отечественными спортсменами запрещенных препаратов, что свидетельствует о безответственном и халатном отношении тренерского и медицинского персонала как к здоровью спортсменов, так и к имиджу страны, - говорится в справке-обосновании ГАМФКиС.

Как полагают в ведомстве, национальное антидопинговое агентство позволит подтверждать или опровергать недобросовестность атлетов. Кроме того, данные могут быть использованы при возникновении спорных ситуаций на международных соревнованиях. Сегодня в республике нет подобной структуры, поэтому в случае необходимости приходится обращаться к специалистам за рубежом, например в Казахстан.

- В среднем на медицинский осмотр одного спортсмена будет расходоваться около 6000 сомов. Его нужно проводить не менее двух раз в год. Всего на обследование 1300 атлетов требуется 16 миллионов сомов и еще четыре миллиона - на приобретение необходимого медоборудования, - подсчитали в госагентстве.

Справка "РГ"



Допингом считаются вещества, которые временно усиливают физическую или психологическую активность организма. К ним, в частности, относятся препараты, стимулирующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. Сегодня огромное количество лекарственных средств имеет статус запрещенных для спортсменов во время тренировок и соревнований.



Всемирное антидопинговое агентство ежегодно издает список запрещенных препаратов для спортсменов и новые версии так называемых стандартов: международные стандарты для лабораторий, для тестирований и для оформления терапевтических исключений.

Вместе с тем

Иззат Артыков, лишенный бронзовой медали Олимпийских игр в Рио, уже выступает на республиканских соревнованиях. На днях он выиграл чемпионат КР по тяжелой атлетике. Иззат стал чемпионом в весовой категории до 69 килограммов.