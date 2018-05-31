Футбол, как и любой другой вид спорта, по своей сути призван объединять людей. Чемпионат мира - лучшее тому подтверждение. В период проведения первенства планеты Россию, по разным оценкам, посетят до полутора миллионов болельщиков. Это будут люди разных национальностей, цвета кожи, взглядов, вероисповедания и социальных и физических возможностей. Для того чтобы комфортно себя чувствовали абсолютно все, уже проделана колоссальная работа. Ее итогами и делились участники вчерашнего "круглого стола".

Список выступавших получился более чем внушительным: члены правительства Москвы и других городов ЧМ-2018, уполномоченные по правам человека РФ и регионов, эксперты ЮНЕСКО, ООН и других международных организаций, представители Российского футбольного союза, оргкомитета "Россия-2018", фанатских объединений и так далее.

Ориентиром в создании недискриминационной среды может считаться Москва, город, который примет матч-открытие и финал чемпионата мира.

- Совместными усилиями мы уже пришли в ту точку, где отсутствуют дискриминация, погромы, хулиганство и другие вещи, мешающие комфорту людей, - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Сама специфика столицы предполагает особое внимание к вопросам толерантности. Ведь в городе проживают более 130 национальностей, представляющих около 50 конфессий. При этом в Москве зарегистрировано свыше тысячи религиозных организаций. В 2016 году здесь была принята стратегия национальной политики, которая дает свои плоды уже сейчас. Так, по словам председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова, "во время проведения в столице матчей Кубка конфедераций в 2017 году не было зафиксировано ни одного случая расизма, и это следствие профилактической работы властей и общественных организаций".

Важнейший момент - доступность стадионов для болельщиков с ограниченными возможностями. "Предприняты большие усилия для создания безбарьерной среды, - отметил руководитель московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев. - И спортивные объекты, и вся инфраструктура города готовы к принятию гостей с ограниченными возможностями здоровья".